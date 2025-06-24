Gazeteci Fatih Altaylı'nın, mektubu İsmail Saymaz tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Mektubunda yaşadığı süreci ve duygularını aktaran Altaylı, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"ŞUNU DA HERKES BİLSİN"

"Sevgili İsmail, halimi hatırımı sormuşsun! Sağ ol, iyi ki varsınız. Hukuksuzluk dönemlerinin kurbanı çok olur. Gençler bizim yerimize bedel öderken biz sessiz kalacak değiliz. Adalet için hepimiz savaşıyoruz. Bildiğim şudur, ‘iyiler daima kazanır’.

Şunu da herkes bilsin: Emniyet'te, Silivri'de hep iyi muamele gördüm, hep iyi insanlarla karşılaşıyorum. İyiler hâlâ çoğunlukta. Her şeye rağmen. Seni ve bütün arkadaşları sevgiyle kucaklıyorum. Biliyorum ve hep söylüyorum: ‘Bu da geçer ya hu.’ Sevgiler, Fatih"

Fatih Altaylı, geçtiğimiz günlerde YouTube kanalındaki bir yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Marmara Cezaevi’ne gönderilmişti.