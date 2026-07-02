Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ek ifadesinde yer alan milyonlarca dolarlık para transferi iddiaları kamuoyunda tartışma yarattı.

Gazeteci Fatih Altaylı, kişisel internet sitesindeki değerlendirmesinde, söz konusu iddialara ilişkin dikkat çeken sorular yöneltti.

Altaylı,şu ifadeleri kullandı:

-Şimdi iddiaların dozunu ve miktarını yükseltti. 15 milyon euro’ya çıkardı" dedi. Altaylı, "Öyle evde yastık altına saklanacak miktarlar değil bunlar. O yüzden eğer böyle bir para verildiyse, bunun bir yerden alınmış olması lazım. Nereden alınmış? Hangi hesaptan ya da kimden, nereden?

-Böcek 'Havala sistemi ile yolladım' diyor. Havala ile yollamış bile olsa öncesinde bir yerde elinde bu paranın nasıl bulunduğunu anlatması gerek" diye konuştu.

-İddiaların hedefindeki CHP yöneticileri ve belediye başkanları var. Böcek, daha önce de tanımadığı kişilere, CHP genel merkezinde milyonlar verdiğini, artık hayatta olmayan bir belediye başkanına torba içinde para verdiğini, duvar üstlerinden para attığını falan iddia etmişti. Şimdi iddiaların dozunu ve miktarını yükseltti. 15 milyon euro’ya çıkardı"

"CHP’NİN MUHİTTİN BÖCEK’İ ADAY GÖSTERMEMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİM"

-CHP'yi Muhittin Böcek'in adaylığı konusunda uyardığını kaydeden Altaylı, "2024 yerel seçimlerinden önce bir YouTube programımda CHP’nin Muhittin Böcek’i aday göstermemesi gerektiğini, oğlu ve gelini hakkındaki iddialardan ötürü Böcek’in ve dolayısıyla partinin başının ağrıyabileceğini söylemiştim. O da bana haber yollayarak “Bu iddialar doğru değil” demişti. Bugün geldiğimiz noktada kimin haklı olduğu açıkça ortada" ifadelerine yer verdi.

"BU MİKTARLARDA PARALAR İZİ OLMADAN NE ALINABİLİR, NE VERİLEBİLİR"

-Böcek’in iddialarını detaylandıran Altaylı, "Şimdiye kadar partiye ve belediye başkanlarına verdiğini iddia ettiği miktar 20 milyon doları buldu. Bu paraları gerçekten vermiş midir, vermemiş midir, itiraf mı ediyor yoksa iftira mı atıyor bilemem. Kimseye kefil olmayacak kadar uzun süredir siyaseti izliyorum ama miktarlar korkunç ve şunu biliyorum: Bu miktarlarda paralar izi olmadan ne alınabilir, ne verilebilir. Öncelikli soru bu kadar parayı Böcek nereden ve nasıl temin etmiş, kendi parası mı, birinden mi borç almış? Kendi parası ise bu serveti (yaklaşık 1 milyar TL) nasıl edinmiş ve partiye verdiği para bu ise kendisi nasıl bir menfaat elde etmeyi düşünüyor ki, aday olmak için bu parayı verebiliyor?" diye sordu.

"ÖYLE EVDE YASTIK ALTINA SAKLANACAK MİKTARLAR DA DEĞİL"

-Böcek'in paraları göndermek için “Havala sistemi"ni kullandığını söylediğini kaydeden Altaylı, "Öyle evde yastık altına saklanacak miktarlar da değil bunlar. O yüzden eğer böyle bir para verildiyse, bunun bir yerden alınmış olması lazım. Nereden alınmış? Hangi hesaptan ya da kimden, nereden? Böcek “Havala sistemi ile yolladım” diyor. Havala ile yollamış bile olsa öncesinde bir yerde elinde bu paranın nasıl bulunduğunu anlatması gerek."

AĞIREL: HAVALA SİSTEMİNİ BENİM KİTABIMDAN DUYMUŞ

Böcek'in kullandığını söylediği Havala sistemi ile ilgili kitap yazan Murat Ağırel'i aradığını ve bu sistemin izinin sürülüp sürülemeyeceğini sorduğunu belirten Altaylı, Ağırel'in cevabını şöyle aktardı

-“Abi, bunun detayları kitapta var ama ben sana daha ilginç bir şey söyleyeceğim. Muhittin Böcek ‘Havala sistemini kullandım’ diyor ya. Parayı Havala ile yolladığını söylediği tarihten çok sonra benim Havala adlı kitabımı kendisine yolladım. Adını ve sistemi ilk o zaman duymuş. Bunu bana kendisi söylemişti.

-Kitabı okuyunca çok şaşırmış ve etkilenmiş. Beni arayıp ‘Vay be, sahtekarlık için ne yöntemler bulmuşlar’ demişti. Adını benden duyduğu sistemi daha önce kullandığını söylemiş çok ilginç.”