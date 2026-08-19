Fatih Altaylı'nın Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutukluluk sürecine ilişkin günler önce kaleme aldığı kulis bilgileri, Kütahyalı'nın tahliye edilmesiyle yeniden tartışma konusu oldu.

Altaylı, 7 Ağustos'ta yayımladığı yazısında medya soruşturmasına ilişkin ulaştığı bilgileri aktarmış ve savcıların elinde olduğu öne sürülen bir itirafçı metnini gördüğü belirtilen kişilerin değerlendirmelerine yer vermişti.

İddiaların gündeme gelmesinin ardından Kütahyalı'nın avukatı Burak Mengü'nün kendisine ulaştığını belirten Altaylı, sonraki yazısında Mengü'nün gönderdiği mesajı da paylaşmıştı.

Altaylı, Mengü ile yaptığı görüşmede avukatın, Kütahyalı'nın itirafçı olduğu yönündeki iddiaları reddettiğini aktardı.

"BENİM BİLDİĞİM KADARIYLA İTİRAFÇI OLMADI"

Mengü'nün, "Müvekkilim itirafçı olmadı. En azından benim bildiğim kadarıyla olmadı" dediğini belirten Altaylı, avukatın konuyu Kütahyalı'ya da sorduğunu ve Kütahyalı'nın itirafçı olmadığını söylediğini ifade etmişti.

"TAM DA BANA SÖYLENDİĞİ GİBİ..."

Rasim Ozan Kütahyalı'nın dün akşam saatlerinde tahliye edilmesinin ardından Fatih Altaylı yeni bir yazı kaleme aldı.

"Söylediğimiz tahliye" başlıklı bölümde Altaylı, yaklaşık bir hafta önce Kütahyalı'nın yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan gelirleri aklama gibi suçlardan tutuklu bulunduğunu, kulislerde ise itirafçı olduğu ve önümüzdeki günlerde tahliye edileceğinin konuşulduğunu yazdığını hatırlattı.

Altaylı, bu yazının ardından Kütahyalı'nın avukatı Burak Mengü'nün kendisini aradığını ve iddiaların doğru olmadığını söylediğini belirtti.

Mengü'nün, "Çok konuşuluyor ama bu iddialar doğru değil. Müvekkilim itirafçı falan olmadı" dediğini aktaran Altaylı, avukatın açıklamasını da yayımladığını ifade etti.

Kütahyalı'nın tahliye edilmesinin ardından ise Altaylı, daha önce kendisine aktarılan kulis bilgisinin gerçekleştiğine dikkat çekti.

Altaylı, "Ve dün akşam saatlerinde, tam da dediğimiz gibi, tam da bana söylendiği gibi Kütahyalı tahliye edildi" ifadelerini kullandı.

Altaylı değerlendirmesini, "Demek ki, bilgi kaynaklarımız doğru imiş. Ateş olan yerden duman çıkıyormuş" sözleriyle tamamladı.

ALTAYLI'NIN YAZISINDAKİ O BÖLÜM

Altaylı'nın bugünkü yazısında yer alan "Söylediğimiz tahliye" başlıklı bölüm şöyle:

"Bir hafta kadar önce 'Yasa dışı bahis, suçtan kaynaklanan gelirleri aklama gibi suçlardan bir süredir tutuklu olan Rasim Ozan Kütahyalı'nın itirafçı olduğunu ve önümüzdeki günlerde tahliye edileceğinin kulislerde konuşulduğunu' yazdım.

Kütahyalı'nın avukatı Burak Mengü aradı ve 'Çok konuşuluyor ama bu iddialar doğru değil. Müvekkilim itirafçı falan olmadı' dedi.

Bu açıklamayı da aktardım.

Ve dün akşam saatlerinde, tam da dediğimiz gibi, tam da bana söylendiği gibi Kütahyalı tahliye edildi.

Demek ki, bilgi kaynaklarımız doğru imiş.

Ateş olan yerden duman çıkıyormuş."