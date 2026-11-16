UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında Fransa'ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, grubu puansız son sırada bitirdi. Fatih Altaylı, Fransa maçı sonrası Sergen Yalçın’ı sert sözlerle eleştirdi ve aldığı maaşa dikkat çekti.

Altaylı’nın Sergen Yalçın hakkındaki yazısı şu şekilde:

"Milli takımın başına Sergen Yalçın’ın gelmesinin memleket açısından ne kadar hayırlı olduğunu gördük. Montella kalmış olsa son iki maçtan 0 puan alacaktık. Sergen gelince de son iki maçtan 0 puan aldık.”

“En azından para yurt dışına çıkmadı. Türkiye’de kaldı. Montella’ya yıllık 2,2 milyon euro veriliyordu, Sergen 2,5 milyon euro alacak.Ama 'yerli ve milli' olduğu için para Türkiye’de kalacak."

"Tabii Montella’ya sözleşmesi bitmeden görevine son verdiğimiz için ödediğimiz 1 milyon euroluk tazminat da var ama olsun 2,2’den iyidir."