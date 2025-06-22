Tartışma Fatih Altaylı'nın gözaltına alınması üzerine tepki paylaşımı yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Oktay Saral'a eleştiri yöneltmesi ile başladı.

Özcan, sosyal medya hesabından Oktay Saral'ı etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Mv döneminde ne kadar boş bir adam olduğuna defalarca birebir şahit olduğum, Cumhurbaşkanı danışmanı tehdit ediyor, Sn @fatihaltayli gözaltına alınıyor! Yazıklar olsun size! Şimdi bu paylaşımdan sonra benim de suyum ısındı mı ? @oktay_saral"

Mv döneminde ne kadar boş bir adam olduğuna defalarca birebir şahit olduğum, Cumhurbaşkanı danışmanı tehdit ediyor, Sn @fatihaltayli gözaltına alınıyor! Yazıklar olsun size! Şimdi bu paylaşımdan sonra benim de suyum ısındı mı ?@oktay_saral — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) June 21, 2025

OKTAY SARAL'DAN YANIT GELDİ

Tanju Özcan'ın bu paylaşımına Oktay Saral'dan yanıt geldi. Saral, Fatih Altaylı için kullandığı 'Suyun ısındı' ifadesine gönderme yaparak verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Her iki lafından biri yalan olan Tanju…

Diyanet’in makam aracını dilinden düşürmeyip “israf” nutukları atan, ama altında Audi Q8’le gezmekten zerre hicap duymayan riyakâr Tanju…

Şehrine çivi çakmadığından, mülteci düşmanlığıyla algı siyaseti yapmaya çalışan, kendi beceriksizliğini “ırkçı hamasetle” kapatmaya uğraşan popülist Tanju…

Kendi partisinin bile kabul etmek istemediği, gündem de kalmaya çalışırken her defasında ortada kalan Tanju…

Senin suyun doğarken ısınmış :)"