Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiği iddiasıyla 6 ay cezaevinde yatan gazeteci Fatih Altaylı tahliye olduktan sonra ilk videosunu yayımladı. Altaylı, "Bana kimse yazı yazmazsan bırakırız filan demedi, imada bulunmadı. İçeride pek çok siyasetçi bana tavsiyelerde bulundu. 'Aman şunu deme' muhalif siyasetçilerden bahsediyorum. İktidar kanadından benimle pazarlık yapan ne bir avukat, temsilci, delege söz konusu değildi. O konuda kimsenin kafasında soru işareti olmasın." dedi. Altaylı "Cezaevi sürecinden sonra ne düşünüyor?" sorusunu yanıtladı, peş peşe operasyonlar olması gerektiğini söyledi.

Altaylı, "Cezaevine girmeyi ne kutsallaştıran, ne önemseyen, ne de önemsizleştiren bir pozisyondayım. Orası da hayatın bir parçası. Türkiye'de ne yazık ki yazar-çizer takımı, bizim gibi insanlar, fikir üretenler ve ürettikleri fikir o günkü iktidar anlayışıyla bağdaşmayan insanlar cezaevine süreçlerini yaşıyor." dedi.

Altaylı şu ifadeleri kullandı:

"İLK DEĞİLİM, NE DE SONUNCUYUM"

Türkiye demokrasiyi denemeye başladığından beri insanlar bu sıkıntıları yaşıyorlar. Namık Kemal zevkinden sürgüne gitmemiş. Nazım Hikmet'ten tut Altan Öymen dahil olmak üzere fikirlerinden dolayı cezaevine girmişler. Aman Allahım cezaevine girdim, müthiş bir iş başardım gibi durumum da yok. Cezaevine girdim büyük haksızlığa uğradım gibi de bir durumum da yok. Türkiye'de haksızlığa uğrayan ilk düşünce insanı ne benim ne de sonuncusuyum. Ne kutsuyorum, ne küçümsüyorum, başa gelen çekilir noktasındayım.

"CEZAEVİNE GİRDİM DİYE MÜTHİŞ BİR AYDINLANMA YAŞAMADIM"

Süper sosyal bir insan olmadığım için sevdiklerimi özlemek beraber kendimi de kahretmedim. İnsanoğlu evrim gereği şartlara uyum sağlamak zorunda. Uyum sağlamazsan hayatta kalman mümkün değil. Negatif şartlara uyum sağlayıp en pozitif yaklaşım sergilemekle kendimi mükellef gördüm. Cezaevine girdim diye müthiş bir aydınlanma yaşamadım açıkçası, hayatımı da sıfırdan da sorgulamadım.

"BEN KİMSE İÇİN BEDEL ÖDEMEDİM"

Ben kimse için bedel ödemedim, kendim için ödemedim.

"CEZAEVİ SÜRECİ BENİ BİR MİKTAR YORDU"

Cezaevi süreci beni bir miktar yordu. En başta mektupları yazarken yoruldum. Bazıların parmağım kanayarak yazdım. Gündemi takip etmek insanı yoruyor.

"GECELERİ UYUYAMAZ HALE GELDİM"

3.5 ay sürdürdük. Sonra dayanamaz hale geldim, gece uyuyamaz hale geliyorsun, cezaevi insanı salaklaştırıyor. İletişimsizlik başka bir şey.

Kafamda 2.2 cmlik oluşum var. Onu aldıracağım. Cezaevinde düştüm. Elimi kırdım, günlerce hastaneye taşındık. Diz kemiğinden bir parça kopmuş, bir operasyon yaptırmam lazım.

"PEŞ PEŞE OLMAM GEREKEN BİRKAÇ OPERASYON VAR"

Sırtımda oluşan yaranın ameliyat edilmesi gerekiyor. Peş peşe olmam gereken birkaç operasyon var. Burnumda da bir ameliyat olmam gerekiyor. İnşallah Teke Tek Bilim'e en kısa sürede başlarız, çok istiyorum. Celal ve İlber'le bu hafta bir yayın yapacağız.