Sanatçı Defne Samyeli, ünlülere seslendi: “Oyuncuların, sanatçıların sözleşmesi, reklam anlaşmaları var da, sesini yükselten milyonların sözleşmesi, patronu, müşterisi, sınavı, derdi, ailesi yok mu?”



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hukuksuzca gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor. Çok sayıda genç tutuklandı. Olup bitenler karşısında çoğu ünlü de sessizliğini korurken, bazıları ses çıkartıyor.

Son olarak Instagram hesabından açıklama yapan şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, sessiz kalan ünlülere seslendi:

"Adalet, hak, hukuk arayan bu amaçla meydanlara inen ya da duyurabileceği her platformda sesini duyurmaya çalışan her bir kişinin kaybedecek çok şeyi var."

"Oyuncuların, sanatçıların sözleşmesi, reklam anlaşmaları var da, sesini yükselten milyonların sözleşmesi, patronu, müşterisi, sınavı, derdi, ailesi yok mu?"

"Bakın, tanınırlık, toplum üzerinde çok etkili. Ve sorumluluk gerektiriyor. Her sanatçı politik olmak zorunda değilse de, halka sattığı ürünün sadece performans değil, bir anlamda da duruş ve kimlik olduğu bilinciyle en azından mevcut durumdan hiç değilse üzüntü duyduğunu belirtir bir ses çıkarması gerektiğine inanıyorum."

"Bu ülke hepimizin. Bugün sahip çıkacağız. Adalet diyeceğiz. Bizi yönetenler de, her hukuk devletinde olması gerektiği gibi bize kulak verecek. Biz halkız. Oylarımızla egemenliği devlete veren, biziz."

"Uzak ve yakın tarih birçok örnekle dolu: Hukukun yok sayıldığı bir dünyada, bir dün gelir. İşte o gün ne sözleşme kalır, ne proje, ne kanal, ne reklam, ne müşteri. Benden söylemesi. Az çok ünlü, etkisi, yetkisi olan herkese sevgilerimle."

"GÜLBEN ERGEN DE ASLANLAR GİBİ ÇARPIŞIYOR"

Gazeteci Fatih Altaylı da programında bu konuya değinerek şunları söyledi:

"Ben hiç kimseye buna tepki gösterin veya buna tepki göstermeyin demem, diyemem. Böyle bir haddimiz böyle bir görevimiz yok. Bu sadece toplumsal bilinçle ilgili bir şey."

"Bir sanatçı illa bu tarafta olmalıdır o tarafta... Sinan Akçıl kötüdür de bu tarafta gören vs. bana ne o onun görüşü o onun görüşü. Yeter ki edepli terbiyeli ol."

"Yapmıyor diye de linç etmek gerekmez. İlla karış karış diyemeyiz. Çünkü sonuçta onlara da bir fatura çıkıyor. Sanatçı tabiatı gereği bir miktar muhalif olabilir. Dünyada da böyle."

"Ben bakıyorum kadın sanatçılar daha okkalı çıktı Defne Samyeli şahane konuşmuş. Diyor ki kardeşim sesini yükselten milyonlarca insanın derdi, geçim sıkıntısı, ailesi yok mu? İşim engelleniyor diyenler var sokağa çıkanlar çok mu rahat? Defne'ye helal olsun. Gülben Ergen de maşallah aslanlar gibi çarpışıyor, kadınlar daha iyi söyleyeyim...."