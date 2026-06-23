Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü yazısında "erken seçim" tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Değerlendirmesine, "Anladığım kadarıyla bugünlerde herkes bir erken seçim bekliyor" diyerek başlayan Altaylı, seçim takvimine ilişkin tahminini de "Kasım 2027'den önce bir seçim olmaz" sözleriyle ifade etti.

Altaylı ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olası adaylığına ve seçim zamanlamasına ilişkin görüşlerini de paylaştı.

'KIŞ ÇIKIŞI SEÇİMLER ERDOĞAN'A YARAMIYOR'

Altaylı, şunları söyledi:

"Bir şey bilmiyorum ama tahminime göre Kasım 2027'den önce bir seçim olmaz. Erdoğan bir kez daha aday olmayı planlıyorsa da en geç Mehmet Uçum'un söylediği tarihte olur.

Ancak ben Erdoğan'ın seçimi 2027 sonbaharında yaptıracağını düşünüyorum. Çünkü kış çıkışı yapılan seçimler AK Parti'ye yaramıyor. Yaz çıkışı yapılan seçimler ise genelde AK Parti'nin daha doğrusu Erdoğan'ın zaferi ile sonuçlanıyor."

'ERDOĞAN'IN SEÇİM MÜJDESİ ŞİMŞEKSİZ OLUR'

Altaylı yazısında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevden alınmasının olası bir erken seçim sürecinin alameti olabileceğini öne sürdü.

Altaylı şunları yazdı:

"Seçimin en önemli alameti ise Mehmet Şimşek'in görevden alınması olacaktır. Şimşek görevden alındıktan 6 ay sonra seçim olur.

Çünkü Erdoğan'ı destekleyen tabanda müthiş bir Şimşek karşıtlığı var. Erdoğan'ın seçim müjdesi Şimşeksiz bir dönem olur."