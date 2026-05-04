Seçim atmosferine dair en güncel veriler, Ankara Araştırma ve Danışmanlık tarafından yapılan kapsamlı bir anketle yeniden gündeme geldi. Gazeteci Fatih Altaylı’nın kamuoyuna duyurduğu çalışmada, 2004 katılımcının görüşleri analiz edildi. Anketin hata payı 2,1 olarak açıklandı.

“Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar, kararsızlar dağıtılmadan ve dağıtıldıktan sonra ayrı ayrı ölçüldü.

CHP'NİN OY ORANI YÜKSELDİ

CHP’nin oy oranı kararsızlar dağıtılmadan yüzde 25 olarak kaydedilirken, dağıtım sonrası yüzde 32,2’ye yükseldi. AKP’nin oyu ise yüzde 22,9’dan yüzde 29,5’e çıktı.

DEM Parti yüzde 7,2’den yüzde 9,3’e, MHP yüzde 5,5’ten yüzde 7,1’e ulaştı. İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 4,9’dan yüzde 6,3’e yükselirken, Anahtar Parti yüzde 3,6’dan yüzde 4,7’ye çıktı. Yeniden Refah Partisi yüzde 2,7’den yüzde 3,5’e, Zafer Partisi ise yüzde 2,3’ten yüzde 3’e yükseldi.

Ankette, olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde farklı aday senaryoları da ölçüldü.

Ekrem İmamoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan karşılaştırmasında, kararsızlar dağıtılmadan İmamoğlu yüzde 43,4, Erdoğan yüzde 35,7 oy aldı. Yüzde 8,6’lık kararsız kitlenin dağıtılmasıyla İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 55,6’ya, Erdoğan’ın oyu ise yüzde 44,4’e yükseldi.

YAVAŞ VE ÖZEL ERDOĞAN'I SOLLADI

Mansur Yavaş ile Erdoğan’ın yarışında ise kararsızlar dağıtılmadan Yavaş yüzde 41,2, Erdoğan yüzde 32,4 seviyesinde ölçüldü. Kararsızların dağıtılmasıyla Yavaş yüzde 56, Erdoğan yüzde 49 oranına ulaştı.

Özgür Özel ile Erdoğan senaryosunda ise kararsızlar dağıtılmadan Özel yüzde 37,7, Erdoğan yüzde 36,6 oy aldı. Kararsızların yüzde 9,3 olduğu tabloda, dağıtım sonrası Özel yüzde 50,7, Erdoğan yüzde 49,3 seviyesinde kaydedildi.

ÇOĞUNLUK ERKEN SEÇİM İSTİYOR Ankette katılımcılara erken seçim ve ara seçim konusundaki görüşleri de soruldu. Erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 59,9 olurken, istemeyenlerin oranı yüzde 32,4 olarak belirlendi.

Ara seçim yapılması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 54,1 olarak ölçülürken, buna karşı çıkanların oranı yüzde 36,6 oldu.

Katılımcıların geçmiş seçim tercihleri de çalışmada yer aldı. Buna göre ankete katılanların yüzde 35,8’i son genel seçimde AKP’ye, yüzde 25,8’i CHP’ye, yüzde 10,3’ü MHP’ye, yüzde 10,1’i İYİ Parti’ye ve yüzde 8,9’u DEM Parti’ye oy verdi. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise katılımcıların yüzde 49,3’ü Recep Tayyip Erdoğan’ı, yüzde 44,9’u ise Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekledi.