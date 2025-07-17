Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı hakkında iddianame düzenlendi. Altaylı için 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası talep ediliyor.
Gazeteci Fatih Altaylı Youtube canlı yayınında sarfettiği sözler nedeniyle önce gözaltına alınmış ardından da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Altaylı’ya TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1 suçlaması isnat edilmiş, “Cumhubaşkanını Tehdit” ettiği iddia edilmişti. 22 Haziran’da Silivri’ye gönderilen Altaylı’nın iddianamesi hazırlandı. Soruşturmadaki suçlamayla benzer bir ceza istendi. Gazeteci Fatih Altaylı için 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası talep ediliyor.