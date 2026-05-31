Gazeteci Fatih Altaylı, kendisine ait internet sitesinde CHP'de yaşanan son gelişmelere ve mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Altaylı, geçmişte Kılıçdaroğlu'na yakın bir CHP'liyle yaptığı görüşmeden aktardığı sözlere yer verdi.

Altaylı partinin krizden çıkış yolunun geçmişte aranamayacağını savunarak "Anladım ki, Kılıçdaroğlu'ndan medet ummak gerçekten enayilik. 10 kardeşinin 10'uyla anlaşamayan adam, milletle nasıl anlaşacak!" ifadelerini kullandı.

Altaylı'nın aktardığı kısım şöyle:

"Dün bir zamanlar Kılıçdaroğlu’na en yakın isimlerden biri olan bir CHP'li ile konuştum. 'Bundan sonra bir uzlaşma, bir anlaşma olur mu?' diye sorunca Kılıçdaroğlu’nu çok iyi anlamamızı sağlayacak bir şey söyledi.

'Fatih Bey, bilmem bilir misiniz, Kemal Kılıçdaroğlu 11 kardeştir. Ve kardeşlerinin hepsiyle küstür. 10 kardeşinin 10'uyla da yıllardır konuşmaz. Ölüm döşeğinde ziyaretlerine bile gitmemiştir.

Hatırlarsınız ağabeyinin onun hakkında neler söylediğini. O zaman ağabeyine kızmıştı herkes. 10 kardeşi ile konuşmayan, ölüm döşeğinde bile barışmayan biriyle nasıl oturulup konuşulur'

Anladım ki, Kılıçdaroğlu'dan medet ummak gerçekten enayilik. 10 kardeşinin 10’uyla anlaşamayan adam, milletle nasıl anlaşacak!"