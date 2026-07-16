Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında mahkemenin "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili son günlerde kamuoyunda gündeme gelen iddiaları değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun ofis, araç ve personel giderlerinin iş insanı Nafer Çapar tarafından karşılandığı yönündeki tartışmalara değinen Altaylı, Çapar'ın CHP ile ilişkilerine dair iddialara da yer verdi.

Altaylı, Çapar'a ait şirketlerin Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde CHP'nin kurultay, miting ve çeşitli organizasyonlarını gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Altaylı ayrıca, bazı CHP'li belediyelerin organizasyonlarının da aynı şirketler tarafından üstlenildiğini öne sürerek, Nafer Çapar'ın Kılıçdaroğlu döneminde CHP'den yüksek tutarlarda ödemeler aldığını savundu.

KALDIĞI OTELİ DE SORDU

Fatih Altaylı, yazısında 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun tatile çıktığını ve iktidara yakın medya organlarında geceliği 15 bin dolar olduğu öne sürülen bir otelde konakladığı yönünde haberlerin yayımlandığını da hatırlattı.

Altaylı, bu iddiaları anımsatarak otelin masrafının kim tarafından karşılandığını sorguladı.

Altaylı, köşe yazısının sonunda şu soruyu yöneltti:

"Acaba o otelin iktidar medyasının tabiriyle 'milyonları bulan' faturasını da Nafer Çapar mı ödedi, yoksa bilmediğimiz başka müteahhitler de var mı?"