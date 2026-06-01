Gazeteci Fatih Altaylı, kişisel web sitesinde kaleme aldığı son yazıda Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.
Altaylı, Kılıçdaroğlu’nun 'kul hakkı yemediği' yönündeki söylemine karşı çıkarak, kul hakkının yalnızca maddi değil, manevi boyutunun da bulunduğunu savundu. CHP Genel Başkanlığı döneminde alınan bazı siyasi kararları örnek gösteren Altaylı; Ekmeleddin İhsanoğlu’nun aday gösterilmesi, referandum sürecinde mühürsüz oyların kabul edilmesine itiraz edilmemesi, Muharrem İnce’nin adaylığı sürecindeki tutum ve Kılıçdaroğlu’nun kendi adaylığı gibi başlıkları 'kul hakkı' tartışması üzerinden ele aldı. Ayrıca geçmişte birlikte olduğu bazı isimlere sonradan 'FETÖ' suçlamaları yöneltmesini de eleştirdi.
'EMEKLİ MAAŞIYLA LÜKS OFİSLER NASIL TUTTU?'
Yazısında Kılıçdaroğlu’nun mali kaynaklarına ilişkin iddialara da değinen Altaylı, yalnızca emekli maaşıyla lüks ofisler, araçlar ve çalışan giderlerinin nasıl karşılandığının açıklanması gerektiğini savundu.
Bunun yanı sıra Kılıçdaroğlu'nun gündemi takip etmediğine dair iddiaları da eleştiren Altaylı, bu konudaki görüşlerini de yazısında dile getirdi.
İşte Altaylı'nın yazısından ilgili kısım şöyle:
Kılıçdaroğlu kul hakkı yemediğini iddia ediyor. Kul hakkı dediğin şey ille de maddi olmak zorunda değildir hatta manevi kul hakkı çok daha ağır bir yüktür ve Kılıçdaroğlu yıllardır yediği kul haklarına bir yenisini daha ekleyerek “yeme” konusunda artık rakipsizdir.
CHP’nin genel başkanı olarak İhsanoğlu’nu aday yapması kul hakkı değil midir! Referandumda mühürsüz, imzasız oyları itirazsız kabul etmesi kul hakkı değil midir! Muharrem İnce’yi aday yapıp arkasında durmaması ve neredeyse seçilmemesi için çaba göstermesi kul hakkı değil midir! Kazanamayacağını bile bile kendini aday yapması kul hakkı değil midir!
Dün yanında en yakını olanlara bugün utanmadan, haya etmeden FETÖ’cü demesi kul hakkı değil midir! En hırsız belediye başkanlarını yanında gezdirip, hakkında hiçbir mahkumiyet olmayan insanlara hırsız deme cüretini göstermesi kul hakkı değil midir!
Sadece bir emekli maaşı olmasına rağmen, iki yıldır kaynağını açıklayamadığı bir şekilde iki lüks ofis, lüks makam araçları, onlarca çalışanın maaşlarını kul hakkı değilse hangi hakla ödemektedir? Eğer birileri onun adına ödüyorsa bunu babalarının hayrına mı yapıyorlar sorusunun yanıtı verilmelidir!
Bir de “Kemal Bey sosyal medyaya bakmaz, haber izlemez, gazeteleri okumaz” diye bir geyik var. Yani diyorlar ki, siz ne derseniz deyip onun kulağına gitmez. Ulan böyle lider mi olur, lider olmadığını zaten biliyoruz da, böyle siyasetçi mi olur! Okumuyor, izlemiyor, görmüyor, duymuyor. Peki toplumun sorunlarından, dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmelerden nasıl haberi oluyor! Bu kafa ile mi Türkiye’yi yönetmeye talipti bu, bu kafayla mı muhalefet yapacak. Böyle bir aymazlığa mı kaldı Türkiye’nin ana muhalefeti olmak.