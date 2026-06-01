Gazeteci Fatih Altaylı, kişisel web sitesinde kaleme aldığı son yazıda Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Altaylı, Kılıçdaroğlu’nun 'kul hakkı yemediği' yönündeki söylemine karşı çıkarak, kul hakkının yalnızca maddi değil, manevi boyutunun da bulunduğunu savundu. CHP Genel Başkanlığı döneminde alınan bazı siyasi kararları örnek gösteren Altaylı; Ekmeleddin İhsanoğlu’nun aday gösterilmesi, referandum sürecinde mühürsüz oyların kabul edilmesine itiraz edilmemesi, Muharrem İnce’nin adaylığı sürecindeki tutum ve Kılıçdaroğlu’nun kendi adaylığı gibi başlıkları 'kul hakkı' tartışması üzerinden ele aldı. Ayrıca geçmişte birlikte olduğu bazı isimlere sonradan 'FETÖ' suçlamaları yöneltmesini de eleştirdi.

'EMEKLİ MAAŞIYLA LÜKS OFİSLER NASIL TUTTU?'

Yazısında Kılıçdaroğlu’nun mali kaynaklarına ilişkin iddialara da değinen Altaylı, yalnızca emekli maaşıyla lüks ofisler, araçlar ve çalışan giderlerinin nasıl karşılandığının açıklanması gerektiğini savundu.

Bunun yanı sıra Kılıçdaroğlu’nun gündemi takip etmediğine dair iddiaları da eleştiren Altaylı, "Yani diyorlar ki, siz ne derseniz deyip onun kulağına gitmez. Ulan böyle lider mi olur, lider olmadığını zaten biliyoruz da, böyle siyasetçi mi olur! Okumuyor, izlemiyor, görmüyor, duymuyor. Peki toplumun sorunlarından, dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmelerden nasıl haberi oluyor! Bu kafa ile mi Türkiye’yi yönetmeye talipti bu, bu kafayla mı muhalefet yapacak" ifadelerini kullandı.

