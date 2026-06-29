Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların arasına çıkamadığı yönünde eleştirilirken, dün Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır'ın cenazesi için İstanbul'a geldi.

İnanır'ın cenaze töreni sırasında da vatandaşların yoğun tepkisiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu'nun, Ankara-İstanbul yolunda mola verdiği sırada vatandaşlarla selamlaşma görüntüsü yayınlandı.

Gazeteci Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun görüntülerini yorumladı.

Görüntüleri inandırıcı bulmadığını söyleyen Altaylı, yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Cast zayıf, oyunculuk kötü, belli ki idari yapımcı ya maliyeti düşürmek için ya da bir miktarı cebe indirmek için az sayıda figüran kullanmış. Şu kadarını söyleyeyim, bu toplum oradaki figürasyondan birini bile lider olarak kabul eder ama Kılıçdaroğlu’nu etmez. Denemesi bedava. Gelsin Kayyum Bey birlikte İstanbul’da bir tur atalım. Açık söyleyeyim, sadece gözlemci olarak yanında yürürken ben bile tükürük içinde kalırım."