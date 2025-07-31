Gazeteci Fatih Altaylı Youtube canlı yayınında sarfettiği sözler nedeniyle önce gözaltına alınmış ardından da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.   Fatih Altaylı’nın ilk duruşması 3 Ekim’de yapılacak.  Altaylı'nın davası İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Silivri F Tipi Cezaevi kampüsündeki 2 no’lu duruşma salonunda görülecek.  

Altaylı’ya TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1 suçlaması isnat edilmiş, “Cumhubaşkanını Tehdit” ettiği iddia edilmişti. 