Gazeteci Fatih Altaylı Youtube canlı yayınında sarfettiği sözler nedeniyle önce gözaltına alınmış ardından da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Fatih Altaylı’nın ilk duruşması 3 Ekim’de yapılacak. Altaylı'nın davası İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Silivri F Tipi Cezaevi kampüsündeki 2 no’lu duruşma salonunda görülecek.
Altaylı’ya TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1 suçlaması isnat edilmiş, “Cumhubaşkanını Tehdit” ettiği iddia edilmişti.
FATİH ALTAYLI DA SİLİVRİ’DE YARGILANACAK— Muratcan Altuntoprak (@altuntoprak_m) July 31, 2025
Gazeteci Fatih Altaylı’nın “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla hazırlanan iddianamesi kabul edildi.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianamenin davasında ilk duruşma Silivri F Tipi Cezaevi kampüsündeki 2 no’lu… https://t.co/6bLtl1YqQT