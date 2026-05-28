Gazeteci Fatih Altaylı, kişisel internet sitesinde yayımladığı yazısının “Kurultay yapacak olsa oraya oturtulmazdı” başlıklı bölümünde, CHP’ye ilişkin mahkeme kararıyla başlayan süreci değerlendirdi.

Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası kurultay senaryolarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, partide gündeme gelen kurultay tartışmalarına dikkat çekti.

Altaylı, şunları yazdı:

-Gazetecilerimiz şahane. Bakıyorum şöyle yazıyorlar, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Nisan konuşmasına gözler çevrildi. O gün butlan davasının ve bugünlerin sinyalini mi vermişti acaba?'

-Gülüyorum. Öğleden sonra günaydın mı derler böylesine.

-14 Nisan’da, yani o konuşmanın ertesi günü şöyle yazmışım: 'Gördüğümüz ve anladığımız kadarı ile uçarı kaçarı kalmadı. İktidarın ağzını büzüşünden ‘Ömer’ diyeceği belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son açıklaması ile CHP’nin siyasi akıbeti ortaya çıktı. Butlan geliyor.

-Şimdi butlan kararı sonrası CHP’nin başına oturtulan ve meydanlardaki yüzbinlerin 'hain' olarak nitelediği Kılıçdaroğlu’nun bir an önce kurultay yaparak partiyi delegelerin seçeceği, atanmış değil seçilmiş bir genel başkana devretmesi isteniyor. Dünün Bay Kemal’inin partiyi kurultaya götüreceği zannediliyor.

-Bu talebin ya da sorunun yanıtını da 14 Nisan tarihli yazımda vermişim zaten.

-Götürmez. Götürmeyecek.

-Çünkü onu oraya oturtan irade, onun partiyi kurultaya götürmesine ve bu süreçten daha da güçlenerek çıkmasını sağlamasına izin vermez. Kemal Kılıçdaroğlu kurultay yapmamak şartı ile oraya oturtuldu.

-Bu yüzden kimse Kılıçdaroğlu’ndan kurultay beklemesin.

-Zaten emin olun, başta Battal İlgezdi olmak üzere yanındaki ekibin yolsuzluk dosyaları çoktan hazırdır, 'kurultay' dediği anda Kılıçdaroğlu’nun yanındaki “tertemiz” ekibin Beşiktaş, Ataşehir, Bakırköy dosyaları açılıverir.

-Hani muhalif medyanın sık sık hatırlattığı para kuleleri zamanı var ya, o günün genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan başkası değildi. Bilmem anlatabildim mi!