Gazeteci Fatih Altaylı, Erden Timur ile gazeteciler Merdan Yanardağ, İsmail Arı ve Alican Uludağ'ın tutukluluklarına isyan etti.

"ERDEN TİMUR NİYE TUTUKLU"

Altaylı yazısında Erden Timur'a dair, "Allah aşkına biri bana anlatsın, Erden Timur niye tutuklu" diye söze girerek, "14 yıl önce birine evler satmış. Binlerce müşterisinden biri. Yasa dışı bahis organizatörü Veysel Şahin’e. Daha sonra Emniyet gelmiş “Bu adam suçlu, tapuları devretme” demişler. Devretmemiş ki aslında bu da yasal değil. İnşaat şirketi tapuları verir, satın alanla ilgili bir şey varsa Devlet bu tapulara el koyar. Yine de Timur söyleneni yapmış ve tapuları devretmemiş" dedi.

Timur'a dair Altaylı ayrıca, şu ifadeleri kullandı:

-Aradan 10 küsur sene geçmiş. Erden Timur’a “kara parayı aklamaya yardımdan” soruşturma başlatılmış. Peki bu suçsa, 10 küsur sene boyunca Veysel Şahin başka hiçbir şey almamış mı da sadece Erden Timur’a dava açılmış, üstelik Devlet’in talebi üzerine tapuları da devretmediği halde"

Fatih Altaylı gerekçelerini sunduktan sonra Timur'un tutukluluğuna, "Hadi açılmış. 14 senedir kaçmayan Erden Timur şimdi mi kaçacak da tutuklu. Yazık değil mi çocuklarına, kanser tedavisi gören eşine" sözleriyle isyan etti.

ARI VE ULUDAĞ İÇİN DE İSYAN ETTİ

Yazısında "İsmail Arı niye tutuklu" diyen Altaylı, "Hakkında dava açılmasına neden olan haber resmî belgelere dayalı. Yalan değil. Davalık hiçbir şey yok. Hadi açtın. Tutukluluk neyin nesi! Haklı olduğu davayı kaybetse bile yatacağı ceza yok. Ama tutuklu" dedi. Altaylı ayrıca, "Aynı şey Alican Uludağ için geçerli" ifadelerini kullandı.

"DELİ SAÇMASI"

Gazeteci Merdan Yanardağ'a yönelik casusluk suçlaması ve tutukluluk durumuna da sert tepki veren Altaylı, "Ya Merdan Yanardağ. Deli saçması bir casusluk iddiası ile içerde. Casus denilen adamın iktidarda ve muhalefette görüşmediği kimse kalmamış. Belli ki, fırıldak bir yarı dolandırıcı tip. Merdan Yanardağ ile görüşmüş ama ortada casusluk faaliyetine ilişkin bir şey yok" dedi.

Yanardağ'ı yıllardır tanıdığını ifade eden Altaylı, "Merdan Yanardağ aylardır tutuklu. Merdan’ı 30 küsur yıldır tanırım. Ondan casus çıkmaz. Hadi çok zorladın çıktı diyelim, Türkiye için casusluk yapar yapsa yapsa, Türkiye aleyhine değil. Ama aylardır tutuklu" şeklinde konuştu.

"SİZE KOLAY GELİYOR"

Altaylı, bu tutukluluklara isyan ederek, "Size kolay geliyor tutuklu demek. Üç hece. Bir de içerdekine sorun ne olduğunu. Hele hele dışarda kalanların hastalığı var ise, ekonomik sorunu var ise. Vazgeçin bu zulümden" dedi.