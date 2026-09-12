Gazeteci Fatih Altaylı, "Özgür Özel nefretin boyutunu algılayamamış" başlıklı yazısında Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in yargı kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tutumunu değerlendirdi.

Altaylı, Özel'in Kılıçdaroğlu ile karşılaştığında gösterdiği "saygılı ve kibar" tavrın, muhalif seçmen tarafından tepkiyle karşılandığını savundu.

'NEFRETİN BOYUTUNU ALGILAYAMAMIŞ'

Altaylı, yazısında muhalif kesimde Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkinin Özel'in algıladığından çok daha büyük olduğunu savundu.

Altaylı, iki farklı adayın bulunduğu bir senaryoda, muhalif seçmenlerin dahi Kılıçdaroğlu yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini iddia etti.

'O FOTOĞRAF KARESİ ONLARI DA KİRLETİYOR'

Altaylı'nın yazısının tamamı şöyle:

"Özgür Özel zannederim bir şeyin farkında değil.

Toplumdaki, özellikle muhalif kesimdeki Kayyum nefreti, Özgür Özel’in algıladığının ya da algılayabildiğinin çok ama çok fevkinde.

Çok açık söylüyorum, bugün muhaliflerin önüne iki cumhurbaşkanı adayı getirin. Biri Cumhurbaşkanı Erdoğan olsun, diğeri Kayyum Kılıçdaroğlu.

Erdoğan seçimi açık ara kazanır. Sadece yıllardır Erdoğan’a muhalif olanlar oy kullansın yine de Kayyum karşısında Erdoğan kazanır.

Öfke ve nefretin de ötesinde bir duygu var Kayyum’a karşı, “tiksinme” diyebileceğimiz bir his. Yemekten çıkan hamamböceği gördüğünüzde oluşan duyguya benzer bir duygu.

Özgür Özel iyi bir insan olarak yıllarca beraber çalıştığı, yardımcılığını yaptığı, başkanvekili olduğu kişiye karşı “Türk terbiyesi” dairesinde kibar davranmak, saygılı olmak isteyebilir.

Ancak Özel’in Kılıçdaroğlu ile bu özel durumu, seçmeni, Kayyum karşıtı seçmeni hiç ama hiç ilgilendirmiyor. Seçmenin Kılıçdaroğlu ile böyle bir “özel durumu” yok.

Dahası seçmen her gün AK Parti’ye katılan CHP’liler ya da muhalifler nedeniyle zaten büyük bir güvensizlik içinde. “Ulan bunların hepsi aynı şeyin soyu. Karşımızda tuluat yapıyorlar” hissi bu denli yaygınlaşmışken, Özel’in Kayyum’un elini sıkması, Kayyum’a saygılı davranması, Özel’i de bu kandırılmışlık hissinin, bu sahte tiyatronun, bu tuluat algısının bir parçası yapıyor. “Bu da mı böyle acaba” düşüncesi uyanıyor.

Elbette muhalif seçmen Özel’in gördüğü yerde Kayyum’un suratına tükürmesini beklemiyor. Günü geldiğinde onu kendi yapacaktır sandıkta. Ama Kayyum’a saygı göstermesini de istemiyor.

Bu arada Zeydan Karalar, Vahap Seçer gibi özünde saygın isimler de bilsinler ki, “Biz CHP’liyiz” diyerek Kılıçdaroğlu’nun yanında poz verdikçe, toplum gözündeki yerleri Tuzla Belediye Başkanı ile aynı olmaya başlıyor.

O fotoğraf karesi onları da kirletiyor.

Çünkü kimse Kayyum CHP’sini Atatürk’ün CHP’si olarak görmüyor."