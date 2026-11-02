Gazeteci Fatih Altaylı, fon soruşturması kapsamında gündeme gelen iddialar üzerinden BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu hedef alan Savcı Sayan'ın açıklamalarını değerlendirdi. Altaylı, Sayan'ın Kavcıoğlu'na yönelttiği soruların yanıtlanması gerektiğini belirtirken, gazetecilerin benzer iddiaları dile getirmesi halinde karşılaşabileceği hukuki sürece dikkat çekti.

Altaylı, yazısında Savcı Sayan'ın siyasi geçmişini de hatırlatarak, CHP'den AKP'ye geçişini, AKP'den Ağrı Belediye Başkanı seçilmesini ve sonrasında İzmir'den milletvekili adaylığını anlattı.

SAVCI SAYAN'DAN KAVCIOĞLU'NA 20 MİLYAR TL'LİK SORU

Savcı Sayan, BDDK Başkanı ve eski Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na yönelik dikkat çeken iddiaları gündeme getirmişti.

Sayan, Kavcıoğlu'nun Emre Tezmen'den Pusula Holding ve Katılımevim'i satın almasını isteyip istemediğini sormuştu. Ayrıca söz konusu şirketlerin kurtarılması amacıyla 20 milyar TL temin edilmesi karşılığında Takasbank üzerinden 35 milyar TL kredi sözü verilip verilmediğini de gündeme taşımıştı.

Sayan'ın bir diğer iddiası ise Kavcıoğlu'nun bir akrabasının Tera ve Pusula'da ortaklığı bulunduğu yönündeydi.

Altaylı, bu iddiaların ciddi olduğunu belirterek, yolsuzluk iddialarının gündeme geldiği dönemde Tera'nın Pusula Holding ve Katılımevim'i satın alacağına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptığını, ancak gelişmelerin ardından satın alma işleminin gerçekleşmediğini hatırlattı.

BDDK'DAN 'DEZENFORMASYON' YANITI

Altaylı'nın yazısına göre BDDK, Savcı Sayan'ın sorularına verdiği yanıtta iddiaların hukuki ve fiili bir dayanağı bulunmadığını bildirdi. Kurum, Sayan'ın açıklamalarını dezenformasyon olarak nitelendirdi.

Ancak Sayan'ın bu yanıtın ardından geri adım atmadığını belirten Altaylı, eski AKP'li siyasetçinin gerekirse emniyet ve istihbarat kuruluşlarının devreye girerek Kavcıoğlu hakkındaki iddiaları araştırmasını istediğini aktardı.

Altaylı, Sayan'ın iddialarını dile getirmesini doğru bulduğunu belirterek, Kavcıoğlu'nun bu sorulara yanıt vermesi gerektiğini ifade etti.

“GAZETECİ OLSAYDI MUHTEMELEN EVİNDEN ALINMIŞTI”

Yazısının sonunda gazetecilerin benzer iddiaları gündeme getirmesi halinde karşılaşabileceği muameleyi tartışmaya açan Altaylı, dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Altaylı, Savcı Sayan'ın aynı soruları bir gazeteci olarak yöneltmesi halinde tutuklanabileceğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu iddiaları bir gazeteci ortaya atmış ve bu soruları BDDK Başkanı’na sormuş olsaydı ve BDDK Başkanı da gazetecinin 'halkı yanılttığını ve dezenformasyon yaptığını' söylemiş olsaydı, Savcı Sayan isimli 'gazeteci' muhtemelen dün evinden alınmış ve büyük bir ihtimalle tutuklanmıştı.”

Altaylı, değerlendirmesini ise “Allah'tan gazeteci değil de, bu soruları dibine kadar sorabiliyor” sözleriyle tamamladı.