Gazeteci Fatih Altaylı, kendi internet sitesinde yayımladığı "Milli takıma şaka gibi hoca" başlıklı yazısında, Sergen Yalçın'ın A Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilmesine tepki gösterdi. Altaylı, hem Türkiye Futbol Federasyonu'nun tercihini hem de Yalçın'ın teknik direktörlük anlayışını sert sözlerle eleştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Montella ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ı getirdi. Yalçın'ın dört yıllık anlaşma imzaladığı ve görevi kabul ettiğini Kafa Sports'ta yaptığı açıklamayla duyurduğu bildirildi.

FUTBOLCULUĞUNU ÖVDÜ AMA...

Altaylı, Yalçın'ın futbolculuğuna ilişkin değerlendirmesinde, "Bana göre Sergen Yalçın Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yeteneğidir" ifadelerini kullandı. Yalçın'ı Zidane, Platini ve Hagi ile aynı düzeyde gördüğünü belirten Altaylı, futbolculuk dönemindeki çalışma anlayışını teknik direktörlüğünde de sürdürdüğünü savundu.

Yalçın'a yönelik eleştirilerinde "Kumarbaz, at yarışı oyuncusu, tembel, ilgisiz, bilgisiz, futbolcuların adını dahi hatırlamayan, ligleri izlemediği çok belli birisi Milli Takımlar Teknik Direktörü oldu" diyen Altaylı, disiplin eksikliği bulunduğunu ileri sürdü.

'BÖYLE FEDERASYONA BÖYLE TEKNİK DİREKTÖR'

Altaylı, günümüz futbolunda bilgi akışı, istatistik, veri değerlendirme ve ekip çalışmasının önemine işaret etti. Bu unsurlar için "Bunların hiç birinin Sergen’de olduğunu zannetmiyorum" değerlendirmesini yaptı.

Yazısında federasyonu da hedef alan Altaylı, "Böyle federasyona böyle teknik direktör" ifadesini kullandı.