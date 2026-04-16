İktidara yakınlığıyla bilinen bir haber sitesinde Gazeteci Fatih Altaylı hakkında iki iddia yer aldı. Birincisi Altaylı'nın kanser hastası olduğu, diğeri ise Altaylı'nın önümüzdeki dönemde siyasete gireceğiydi.

Altaylı, kendisini arayıp bu iddiaları soran İzzet Çapa'ya cevap verdi.

'Az önce Fatih Altaylı’yla görüştüm…' diyen Çapa'nın paylaşımı şöyle:

Memlekette artık haber merkezinden çok hayalhane çalışıyor…

Biri bir şey uyduruyor…

İster istemez manşet diye servis ediliyor…

Ben de dedim ki madem senaryo bu kadar büyüdü…

Açıp başrolü arayayım…

Az önce Fatih Altaylı’yla görüştüm…

Rasim Ozan Kütahyalı’nın ortaya attığı sözde “kanser” iddiasını kendisine sordum…

Böyle bir durumun olmadığını söyledi…

Hatta olan bitene,Dr’um ROK “Keşke bana da haber verseydi” diye ironik bir yanıt verdi…

Bir de üstüne siyaset meselesiyle dalga geçti…

“Bu saatten sonra herhangi bir partiye girmem… Kendi partimi kurarım… İktidara gelirsem de seni de basın sözcüsü yaparım” dedi…

Özetle…

Ortada haber yok…

Şamata var…

Palavra var…