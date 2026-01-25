Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'hedef alan tehdit içerikli' ifadeler kullandığı suçlamasıyla yargılanan ve dört yıl iki ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından 29 Aralık'ta tahliye edilen gazeteci Fatih Altaylı, tahliyesinin ardından ilk kez Haldun Dormen'in cenaze merasiminde görüntülendi.

"SANATKAR OLMAMI İSTEDİ BİZ SANAYİCİ OLDUK"

98 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu Dormen'in cenazesine katılanlar arasında iş insanı Rahmi Koç da yer aldı. Çocukluk arkadaşına veda etmek üzere Teşvikiye Camii'ndeki cenaze namazına katılan Koç, "Haldun Dormen sahne sanatkarı olmamı isterdi, biz sanayici olduk" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Fatih Altaylı, 22 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'hedef alan tehdit içerikli sözler' sarf ettiği suçlamasıyla gözaltına alınarak aynı gün tutuklanmıştı.

İstanbul 26. Ağır ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 26 Kasım'daki son duruşmasında Altaylı, "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan dört yıl iki ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 29 Aralık'ta tahliye edilen Altaylı, tahliyesinin ardından geçen yaklaşık 4 haftanın ardından ilk kez usta oyuncu Haldun Dormen'in Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazında görüntülendi.