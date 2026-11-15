YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan yargılanan ve 190 gün cezaevinde kaldıktan sonra 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılarak serbest bırakılan gazeteci Fatih Altaylı hakkındaki ceza kararı bozuldu.

Now Haber Adliye Muhabiri Halil Sadri Yılmaz’ın aktardığı bilgilere göre; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı'nın yaptığı itiraz, Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu tarafından incelendi. Yapılan inceleme sonucunda alınan kararda, "Altaylı'nın sözlerinin muhatabını tedirgin etmeye yeterli olmadığı" belirtilerek verilen cezanın bozulmasına hükmedildi. Dosya, yeniden karar verilmesi amacıyla ilgili daireye geri gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ömür boyu görevde kalmasına ilişkin kamuoyu eğilimini değerlendirdiği sırada kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma konusu olmuştu. Altaylı söz konusu yayında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ömür boyunca Cumhurbaşkanlığına devam etsin mi? Halkın yüzde 70'i buna karşıymış. Bu oran çok da şaşırtıcı değil. Çünkü şu anda AKP seçmeninin önemli bir bölümü ve MHP seçmeninin bir kısmı dışında böyle bir fikri destekleyen kimse yok. Bu millet, geçmişte padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman... Boğulan, suikaste kurban giden, ya da intihar ettiği öne sürülen çok sayıda Osmanlı padişahı var" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, 21 Haziran sabahı sosyal medya hesabından yayından bir kesit paylaşarak "Altaylıııı! Suyun ısınmaya başladı" paylaşımında bulunmuştu.

Aynı gün gözaltına alınan Fatih Altaylı, ertesi gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. 3 Ekim 2025'te görülen ilk duruşmadan karar çıkmazken, 26 Kasım'daki ikinci duruşmada tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Altaylı, 190 gün süren tutukluluğunun ardından 29 Aralık 2025 tarihinde tahliye edilmişti.