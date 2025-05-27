Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Özel'in açıklamasına yanıt verdi. Turan şunları söyledi:

"Sayın Özel'in bugün yaptığı açıklamaları gerçekten hayretle ve ibretle izledim. Sanki gizli belgeler ortaya çıkmış, yolsuzluk tespit edilmiş gibi bir hava oluşturuldu. Açıkça bir algı operasyonudur. Bakın kendileri bu kadar ortada bilgi, belge şu anda değil mi? Kendi belediyeleriyle ilgili bilgi, belge, İtiraflar ortada yayılmışken bizim bu olaya yaklaşımımız ben yargı mensubu değilim. Olaylar yargı tarafından kesin sonuçlanmadığına kadar biz bu insanların hiçbirisini suçlu ilan edemeyiz. Ben şahsen bir siyasetçi olarak böyle davranmak durumundayım. Ama bakın bu kadar basit meselenin bir spor kulübü konusunda bile 86 milyon halkın önüne çıkarak o belgeyi sağlayarak işte burada bunlara peşkeş çekmişler denecek kadar siyaseti ucuzlatan, insanların hem şereflilerine, haysiyetlerine bir taraftan operasyon yapıldığını söyleyecek, diğer tarafta çok rahatlıkla hiçbir belgeye, bilgiye dayanmadan operasyon yapabilecek bir siyasi zihniyetle karşı karşıyayız.

Baktı ki Fatih Belediyesiyle ilgili torba dolmuyor, bir de yanına Bayrampaşa sosu ilave edelim, bir de Bahçelievler sosu ila ilave edelim gibi. Onları da dinledim ilk defa onları okumamıştım. Çok anlamlı şeyler olarak da görmedim. Ama her ne olursa olsun bu kadar basit meselede. 4 gündür büyük bir yolsuzluk açıklayacağım. İşte turpun büyüğünü göreceksiniz gibi bir şeyle beraber yapıp demin örneğini verdiğim spor kulübündeki gibi 91 metrekare, 1948'den beri aynı yerde olan yere benim dönemime denk gelmiş, tahsisin uzatılması uzatmışız. Ve Sayıştay da demiş ki burada usulü bir hata olarak tahsis yapamazsınız. Ya kiralama yapın ya da ecri misil olarak verin anlamındadır bu. Eleştiri getirmiş. Ha buradan dolayı bir suç da varsa bu suçu da kabullenirim. Çünkü burada yüzlerce yavrumuz, çocuğumuz spor yapıyorlar"