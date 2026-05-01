Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi ve Yeni Yol grubu ile olası temaslara yönelik soruları yanıtlayan Erbakan, benzer tabanlara hitap eden partilerin bir araya gelmesi durumunda önemli bir sinerji oluşabileceğini ifade etti.

Milli Görüş kökenine sahip, seçmen tabanı birbirine yakın olan partilerin bir araya gelmesi halinde güçlü bir alternatif ortaya çıkabileceğini savunan Erbakan, "Böyle bir birliktelik, Türkiye siyasetinde üçüncü bir yolun açılmasına vesile olabilir. Bu çerçevede parlamento seçimlerine yönelik olarak ittifak ihtimallerine kapıyı tamamen kapatmış değiliz" dedi.

YRP'NİN OY ORANI KAÇ?

Son yerel seçimlerde 520 bin üyeyle yüzde 7 oy aldıklarını anımsatan Erbakan, "Bugün üye sayımız 660 bine ulaştı. Geçmiş seçimlerde üye sayımızın yaklaşık 6 katı oranında oy aldığımız dikkate alındığında, mevcut tablo bize 4 milyona yakın bir oy potansiyelini işaret ediyor" dedi.

Türkiye genelinde seçmen sayısına bakıldığında bu oranın yüzde 8'e tekabül ettiğini belirten Erbakan, "Biz bugün yüzde 8 ila 10 bandında bir oy alabileceğimize inanıyoruz. Hedefimiz üye sayımızı 1 milyona çıkararak yüzde 15-20 bandına ulaşmaktır. Bu rakamlar afaki değil, tamamen matematiksel verilere dayanmaktadır" şeklinde konuştu.

'SAADET DESTEK VERİRSE...'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamalarına da değinen Erbakan, bu konuda herhangi bir resmi temas veya anlaşma olmadığını belirtti.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün öncülüğünde bir blok oluşturulacağı yönündeki iddialara ilişkin Erbakan, "Abdullah Gül ile uzun zamandır doğrudan bir temasımız da olmadı" diye konuştu.

'KARARIMIZ KESİN'

Cumhur İttifakı'na kapıları kapattıklarını söyleyen Erbakan, şunları söyledi:

"Bu konuda kararımız kesin. Milletimiz de bunu istiyor. Bir kere denediğimizi bir kez daha denemenin, bir kez daha yanılmanın bir manası yok diye düşünüyoruz."