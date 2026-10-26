Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan politikası ile fon soruşturmasına ilişkin tutumunu eleştirdi. Azerbaycan’da başörtüsü meselesinin sahipsiz bırakıldığını öne süren Erbakan, borsa ve fon yatırımlarında mağduriyet yaşayan vatandaşların ise bir ayı aşkın süredir yetkililerden adım beklediğini belirtti.

Erbakan, Erdoğan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in taleplerine karşılık hızlı hareket ettiğini, buna karşın fon soruşturmasında adı geçen siyasetçiler hakkında işlem yapılmasını bekleyen vatandaşların taleplerinin karşılıksız kaldığını savundu. İktidarın başörtüsü meselesindeki tutumunu da eleştiren Erbakan, yaşananların Türkiye’nin dış politikadaki yaklaşımını tartışmaya açtığını ifade etti.

“ALİYEV BİR TELEFON AÇINCA AKAN SULAR DURUYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış politikadaki tutumunu eleştiren Erbakan, fon mağdurlarının beklentileri ile Azerbaycan’dan gelen taleplere verilen karşılık arasında kıyaslama yaptı.

Erbakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Borsada ve fonda mağdur olan vatandaşlarımız bir ayı aşkın süredir skandala ismi karışan siyasiler ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'ndan gereğini yapmasını bekliyor ama kapı duvar. Gelgelelim İlham Aliyev bir telefon açınca akan sular duruyor.”

Erbakan, Aliyev’in talebi üzerine Erdoğan’ın kendi başdanışmanını gözden çıkardığını ileri sürerek, “Aliyev istedi diye Sayın Cumhurbaşkanı kendi başdanışmanını feda etmekten geri durmuyor” dedi.

BAŞÖRTÜSÜ MESELESİ ÜZERİNDEN İKTİDARA YÜKLENDİ

Azerbaycan’daki başörtüsü meselesine de değinen Erbakan, başörtüsünün inanç özgürlüğü ve insan hakları kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. İktidarın geçmişte başörtüsü meselesini siyasi söyleminin önemli başlıklarından biri olarak kullandığını savunan Erbakan, bugün aynı konuda yeterli tepkinin gösterilmediğini öne sürdü.

Erbakan, açıklamasında “Başörtüsü, insan hakkı, inanç hürriyeti hiç fark etmiyor. Aliyev söylüyor biz şak diye yapıyoruz görünen tablo bu” ifadelerini kullandı.

“BU YAPILANLARIN HESABINI SANDIKTA VERECEKSİNİZ”

Erbakan, Azerbaycan basınında Türkiye’ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve iktidar partisine yönelik hakaret içerikli yayınlar bulunduğunu ileri sürerek, bu yayınlara karşı adım atılmadığını savundu. İki ülke arasındaki ilişkilerde karşılıklı taviz verilmediğini iddia eden Erbakan, Türkiye’nin dış politikasını da eleştirdi.

İktidara yönelik eleştirilerini sürdüren Erbakan, “Bu yapılanları Aziz Milletimiz görüyor, yıllarca şahsiyetli dış politika deyip Türkiye'yi maruz bıraktığınız utancın hesabını sandıkta vereceksiniz” dedi.

FON MAĞDURLARINA ALİYEV ÇAĞRISI

Erbakan, açıklamasının sonunda fon yatırımları nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlara seslendi. Yetkililerin taleplere karşılık vermediğini savunan Erbakan, yaşanan durumu eleştirel bir ifadeyle şöyle değerlendirdi:

“Buradan fon mağduru vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunuyorum; derdinizi bundan sonra İlham Aliyev’e anlatın, sizin feryadınız Beştepe’ye ulaşmasa da İlham Aliyev isterse akan sular duruyor.”