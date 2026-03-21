Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı Nevruz paylaşımında, "Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı’nı kutluyoruz. Her bahar bir çiçekle başlar. Erbakan Hocamızdan aldığımız ilhamla, aziz milletimize refahın ve huzurun hakim olduğu, sonu aydınlık yarınlara çıkan nice baharlar diliyoruz" ifadesini kullandı.

