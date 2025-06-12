Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Fatih Erbakan, partisinin Haymana’da düzenlediği ‘Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile Buluşma’ programına katıldı.

'EN BÜYÜK 3. PARTİYİZ'

Partisinin üye sayısı bakımında Türkiye'nin 3'üncü büyük partisi haline geldiğini belirten Erbakan, "650 bin üyemiz var ve 31 Mart yerel seçimlerinde oy oranı bakımından da Türkiye’nin 3’üncü büyük partisi haline gelmiştir. Milletimizin büyük bir teveccühüne mahzar olmuştur. Bu başarılar hazine yardımı, medya gücü, dış güçlerin desteği olmadan teşkilatlarımızın gayreti ve fedakarlığı, milletimizin teveccühüyle elde edilmiştir. Şimdi hedefimiz inşallah bu sene içerisinde 1 milyon hedefine ulaşmaktır" diye konuştu.

'SAĞ SEÇMENLERE HİTAP EDEN PARTİLERLE YENİ İTTİFAK'

"650 bin üyemizle bizim herhangi bir baraj problemimiz olmayacağına da inanıyoruz, güveniyoruz" diyen Erbakan, "Çünkü 520 bin üyemizle 31 Mart'ta yüzde 7’lik oy oranına ulaşmıştık. Bugün 650 bin üyemiz var. İnşallah yıl sonuna kadar bunu 1 milyona getirmek ve böylece çok daha yüksek bir oy potansiyeline sahip olmak hedefiyle çalışıyoruz. Ancak bütün bunlara rağmen seçime yönelik parlamento seçimine yönelik ittifaklara tam olarak kapımızı kapatmıyoruz. Daha güçlü bir alternatif oluşturmak, bir sinerji oluşturmak ve böylece daha güçlü bir potansiyele sahip olmak bakımında muhafazakâr seçmene, sağ seçmene hitap eden partilerle birtakım ittifakların, birtakım birlikteliklerin olabileceğini ifade ediyoruz. Ama şu ana kadar bu yönde herhangi bir çalışma, herhangi bir görüşme olmadı. Zaten olmaması da normaldir. Çünkü seçime daha vakit var. Seçime yakın zamanda bu gibi bir teklifin, bu gibi bir oluşumun çalışmanın olması halinde biz de kapılarımızı dediğim gibi tamamen kapatmıyoruz" ifadelerini kullandı.