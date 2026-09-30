Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, partisindeki Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinden ayrıldığını açıkladı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI VE MYK ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETTİ

Bekin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında istifa kararını Genel Başkan Fatih Erbakan'ın talebi üzerine aldığını belirtti. Kararın kendisi açısından kolay olmadığını ifade eden Bekin, “Bana acı verse de istemeyerek de olsa sırf Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın isteği üzerine Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum” dedi.

‘MİLLİ GÖRÜŞ CAMİASI İÇİNDE BÜYÜDÜM’

Siyasi geçmişinden de söz eden Bekin, Milli Görüş geleneği içerisinde yetiştiğini ve eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yanında uzun yıllar ülkeye hizmet etmeye çalıştığını söyledi.

Partisinin Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ile yaşadığı görüş ayrılıklarına da değinen Bekin, Kılıç'ın geçmişte kaleme aldığı kitapları basın mensuplarına gösterdi.

KİTAPLARDAKİ İFADELERİ GÜNDEME GETİRDİ

Bekin, söz konusu eserlerde 28 Şubat süreci ve Necmettin Erbakan hakkında yer alan bazı ifadeleri eleştirdi. Bu konuyu daha önce partisinin Başkanlık Divanı toplantısında gündeme taşıdığını belirten Bekin, Suat Kılıç'tan Milli Görüş camiasından özür dilemesini istediğini aktardı.

Bekin, kendisine ise kamuoyundan özür dilemeyi gerektirecek bir durum olmadığı yönünde yanıt verildiğini söyledi. Genel Başkan Fatih Erbakan ve Başkanlık Divanı üyelerinin konu karşısındaki sessizliğinin de kendisini ayrıca üzdüğünü ifade etti.

‘YENİDEN REFAH PARTİSİ’NDE GÖREVİME DEVAM EDECEĞİM’

Medyada çıkan haberlerden dolayı çeşitli siyasi partilerden birçok arkadaşının kendisini arayarak partilerine davet ettiğini belirten Bekin, "Ben şu anda Yeniden Refah Partisinin bayrağı altında siyasi görevlerimi ifa edeceğim, basın toplantılarımı yapacağım ve İslam dünyası başta olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun mazlumları korumaya, kollamaya ve savunmaya devam edeceğim. Bizi bu azim ve kararlılığımızdan, bu dava şuurumuzdan hiçbir FETÖ operasyonu, FETÖ kumpası alıkoyamayacaktır” dedi.

AKP’YE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin’in partisinden ayrılarak AKP’ye katılacağı iddia edildi. İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Sinan Burhan, 2024 yılında Yeniden Refah Partisi’nden istifa edip AKP’ye katılan İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu’nun ardından Bekin’in de AKP’ye katılacağını öne sürmüştü.

‘SUAT KILIÇ İLE YAŞADIĞI SORUNLAR’

Burhan, Bekin’in istifa kararında Yeniden Refah Partisi içerisinde eski spor bakanı Suat Kılıç ile yaşadığı görüş ayrılıklarının zamanla gerilime dönüşmesinin etkili olduğunu iddia etmişti.

‘BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEĞİM’

Yeniden Refah Partisi’nden istifa edeceği iddiaları sonrası Bekin yaptığı açıklamada, “Rusya Federasyonu'na bağlı Sibirya' nın Tomck kentinde yapılacak olan "Dini ve Etnik Hoşgörüsüzlüğün Önlenmesi" konusundaki uluslararası programa konuşmacı olarak katılım sağlamak üzere Sibirya'ya gidiyorum. Sibirya'dan dönüşte, son günlerde sosyal medya mecralarında benimle ilgili çıkan haberler başta olmak üzere kamuoyunu yakından ilgilendiren birçok konuda TBMM'de kapsamlı basın toplantısı düzenleyeceğimi ifade etmek isterim” ifadelerini kullanmıştı.