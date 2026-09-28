Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Fatih Ergin, bugün adliyeye götürüldü.

Buradaki ifade işlemleri tamamlanan Ergin, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Sözcü TV muhabiri Dilara Şahin’in aktardığı bilgiye göre Ergin, dün Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmıştı.

Ergin hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi" suçlamaları yöneltilmişti.

Ergin’in gözaltı gerekçesine konu olan paylaşımının, Kozinoğlu soruşturması kapsamında eski adli tıp çalışanı olarak tanımladığı Turgay Tamer hakkında yaptığı paylaşım olduğu öğrenilmişti.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha sonra yapılan açıklamada ise Tamer’in, Kaşif Kozinoğlu’nun bulunduğu cezaevinde yalnızca kampüs doktoru olarak görev yaptığı belirtilmişti.

Açıklamada, Tamer’e Kozinoğlu’nun sağlık durumunun kötü olduğunun bildirilmediği ve Tamer tarafından Kozinoğlu’na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunulmadığı ifade edilmişti.