Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Ekim'de hazırlanan iddianame, Silivri 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Mahkeme, 26 Ekim tarihli tensip zaptında, gazeteci Fatih Ergin'in tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Kararda, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin ve tutuklama nedenlerinin bulunduğu, adli kontrol tedbirlerinin ise yetersiz kalacağı savunuldu.
İLK DURUŞMA TARİHİ DE BELLİ OLDU
Mahkeme, Ergin'in duruşmada hazır edilmesi için tutuklu bulunduğu cezaevine yazı yazılmasına karar verdi.
Gazeteci Ergin, 18 Kasım 2026 tarihinde saat 14.00'te ilk kez hakim karşısına çıkacak.