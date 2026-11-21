İstanbul'un tarihi yarımadası Fatih'te, iş hanları ve dükkanların arasında sıkışıp kalmış dikkat çekici bir tarihi miras gün yüzüne çıktı. Bir lokantanın bahçesinde bulunan ve asıl adının Necmeddin olduğu bilinen Yıldız Dede'ye ait kabir, üzerindeki şaşırtıcı bir ayrıntıyla görenlerin ilgisini çekiyor. 1453 İstanbul'un fethine katılan gazilerden biri olduğu ifade edilen Yıldız Dede'nin mezar taşında "1953" tarihinin yer alması büyük bir kafa karışıklığına yol açtı.

LOKANTA İŞLETMECİSİ KURUMLARA BAŞVURDU

Söz konusu alanı 15 yıl önce kiralayarak işletmeye başlayan Habeş Kırmızıateş, geldiği ilk günden beri mezar taşındaki bu tarih hatasını düzeltmeye çalıştığını belirtti. Kırmızıateş, "Bizim burada en başından beri dikkat çekmeye çalıştığımız şey tarihin 1953 diye yazılmış olması. Tarihin doğru yazılması için de ilgili kurumlara başvuruda bulunduk. 15 yıldır ben burayı işletiyorum. Burası Osmanlı İmparatorluğu döneminde Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’a ilk geldiği zaman yanındaki askerlerinden Necmeddin Yıldız diye birisine ganimet olarak verilmiş; savaş ganimeti olarak" dedi.

"15 YILDIR 1953 YAZIYOR"

Buraya ilk geldiğinde alanın oldukça bakımsız olduğunu belirten Kırmızıateş, süreci şöyle anlattı: "Buraya geldiğimde burada bir büfe, bir saatçi vardı. Arka tarafta çok fazla bakımlı değildi; izbe durumdaydı. Türbenin orası çok bakımsızdı. Biz geldikten sonra burayla ilgili araştırmalar yaptık Yıldız Dede ile ilgili araştırmalar yaptık. Biz de 15 yıldır yaklaşık olarak buraya kendi ecdadımızın mezarı olduğu için güzel ve düzenli bir şekilde bakmaya çalışıyoruz. 1953 olarak belirtilmiş. Biz hem vakıflara hem Fatih Belediyesine bilgi verdik. Normalde onun 1453 olarak güncellenmesi gerekiyor veyahut bizim bilmediğimiz bir tarihse o tarihin değiştirilmesi gerekiyor. 15 yıldır o taş o şekilde orada duruyor. 15 yıldır 1953 yazıyor. Yanlışlıkla 1953 yazıldığını düşünüyoruz"

FETİH ORDUSUNDAN KALAN MANEVİ MİRAS

Tarihi kaynaklara göre fetih sonrasında kendisine mülk olarak tahsis edilen eski bir kilise arazisine hamam yaptıran Yıldız Dede, ömrünün sonuna kadar bu hamamın külhan bölümünde yaşadı ve vefatının ardından buraya defnedildi. Zamanla çevresi iş hanlarıyla dolan kabrin İstanbul'un fetih hafızası açısından taşıdığı değere dikkat çeken Tarihçi yazar İlknur Bektaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün bir lokantanın bahçesinde bulunmasıyla gündeme gelen kabrin yalnızca ilginç bir görüntü olarak değerlendirilmemesi gerekir, ben de gördüm fotoğrafları. Burada İstanbul'un fetih hafızası, tasavvufi hayatı ve yüzyıllar içerisinde değişen şehir dokusu bir araya geliyor. Reşad Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi arşivinde Yıldız Hamamı maddesinde 'Ayvansarayi' yani Hadikatü’l-Cevami (Camiler Bahçesi) adlı eserinden bilgiler aktarıyor. Anlatımda Yıldız Dede'nin adının Necmeddin olduğu, Necmeddin 'Yıldız' demektir. İstanbul'un kuşatılmasına ve fetihe katıldığı belirtiliyor."

"FETİHLE İLİŞKİLENDİRİLEN KİŞİLERDEN BİRİ"

Yıldız Dede'nin fethe katılan askerler için kullanılan 'Ni'mel ceyş' ordusunun bir ferdi olduğunu vurgulayan Bektaş, "Yıldız Dede'nin fetihle ilişkilendirilen şahsiyetlerden biri olduğu kesindir. Fetih için kullanılan 'Ni’mel ceyş' ifadesi çok güçlü manevi bir anlatımı vardır. Bu ifade de Hz. Peygamber'e atfedilen biliyorsunuz söylediği 'Ne güzel ordu' sözünden gelir. Şimdi buradaki Yıldız Dede'nin Ni’mel ceyş ordusu, 'O ne güzel ordu' ifadesindeki kişilerden biri olduğu ve İstanbul'da bunların kayıtlı envanterlerde 250 kişi olduğu belirtilmektedir. Fatih Sultan Mehmet'in ne kadar değer verdiği ve İstanbul fethedildikten sonra bu alanı ona aslında vakfetmiştir" ifadelerini kullandı.

TAŞTAKİ "1953" TARİHİNİN SIRRI NE?

Peki 15. yüzyılda yaşamış bir fetih askerinin mezar taşında neden 1953 yazıyor? İlknur Bektaş, bu tarihin aslında kabrin geçirdiği restorasyon yılı olduğunu belirterek karışıklığın nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Ben bu fotoğraflardaki, bu görsellerdeki taşın üzerinde 'Fetih gazilerinden Yıldız Dede' ifadesinin altında '1953' yazısı insanları şaşırtıyor. Çünkü fetih gazisinin ölüm tarihi yanlış. 1453'lerde yaşamış bir insanın 1953'te defnedilmesi akla mantığa sığacak bir şey değil. Aslında 1953'te muhtemelen burası yeniden restore edildi; 1953 onu ifade ediyor. Kültür envanterlerinde de böyle kayıtlar geçiyor. Son araştırmalarımda gördüğüm kadarıyla 1980'lerde hamamı ve alanın tamamının aslında inşaat alanına çevrilip bir iş yeri haline getirildiğini görüyoruz. Taş muhtemelen o tarihlerde yeniden yapılmış ve o en son gördükleri tarihi tekrar yaptırmışlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne düşen, hepimizin de beklediği; buranın hem yapılması hem de tabelalarla kim olduğunu, neden önemli olduğunu, Ni’mel ceyş ordusunun bir ferdi olduğunu gelecek kuşaklara anlatan tabelalarla bilgilendirmek, hepimizin asli görevlerinden biri olduğunu düşünüyorum."