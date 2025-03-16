Süper Lig’e yükseldiği 2020-21 sezonundan bu yana kendi sahasında maç yapamayan Fatih Karagümrük için beklenen müjde geldi!

Kulüp, uzun süredir ev sahibi avantajından yoksun kalırken, nihayet yeni stadına kavuşuyor. Vefa Stadyumu’nun yerine inşa edilecek 7 bin 680 kapasiteli yeni stat, kırmızı-siyahlılara kalıcı bir yuva olacak.

Yeni Stat İçin Resmi Açıklama Geldi

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, yaptığı açıklamada Fatih Karagümrük taraftarlarına müjdeyi verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Fatih Karagümrük'ümüz ve taraftarlarımızla, Kocaelispor maçı öncesi güzel bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Kulübümüzün 100’üncü yılında Karagümrük’ümüz, 7 bin 680 seyirci kapasiteli, 46 bin metrekare inşaat alanına sahip yeni stadına kavuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle inşa edeceğimiz bu stat, kulübümüzün tarihi mirasına yakışır bir eser olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a projeye olan destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Kocaelispor maçında, ilçemizin gururu Fatih Karagümrük'e başarılar diliyorum.”

Fatih Karagümrük, Nihayet Kendi Evine Dönüyor

Kulüp, TFF 1. Lig’de mücadele ettiği dönemlerde maçlarını Vefa Stadyumu’nda oynuyordu. Ancak 2020-21 sezonunda Süper Lig’e yükselmesiyle birlikte Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve farklı statlarda mücadele etmek zorunda kaldı. Yeni stat inşası için yapılan başvuruların sonuçsuz kalması, kırmızı-siyahlıları yıllarca deplasmanda oynuyor gibi hissettirmişti.

Ancak bu süreç nihayet sona eriyor! Fatih Karagümrük, 100. yılında kendi sahasında maç yapma fırsatına yeniden kavuşacak.

7.680 seyirci kapasiteli yeni stadyum, Karagümrük taraftarlarına büyük bir heyecan yaşatırken, kulübün geleceğine yatırım anlamına da geliyor.