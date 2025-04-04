Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iki ayın ardından ilk kez MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ederken görüntülendi.

Sözcü TV Ana Haber'de yılların deneyimi Fatih Portakal, 4 Şubat'tan bu yana ilk kez görüntü veren Devlet Bahçeli ile dikkat çeken bir detaya yer verdi.

Bahçeli'nin son dönemde sağlığına dair iddialara dikkat çeken ve iki ay boyunca kamuoyuna net bir bilgi verilmediğini vurgulayan Portakal, "Epey yıpranmış bir Devlet Bahçeli görüyoruz 66 gün sonra. Kolay değil; yaş ileri, bir de kalp ameliyatı oldu. Zor günler geçirdiği belli" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin 66 gün önceki görüntüsünü değerlendiren Portakal, "66 gün önce 28 Ocak'ta yapmış olduğu konuşmada, çok öksürüyordu. Aradan 66 gün geçti ve 66 gün sonra Devlet Bahçeli, epey bir zor gün geçirmiş belli ki" dedi.

Portakal, Bahçeli'nin gömleği ve kravatındaki farklılıkları değerlendirerek "Bakın, boğazındaki kravat boşluğuna, gömlek ve kravat boşluğuna dikkat ediyor musunuz? Belki bundan çok daha zayıftı kendisi. 66 günde anca toparlandı" dedi.

66 MESAJ MI?

Fatih Portakal, Bahçeli'nin sayılarla mesaj vermeye meyilli olduğunu belirtti 66 günün, özellikle anayasanın 66. maddesiyle ilgili bir göndermeye işaret edebileceği vurgusu yaptı.