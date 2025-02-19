AKP, 8. Olağan Büyük Kongresi'ni 23 Şubat'ta gerçekleştirecek. Ana sloganı "Adında AK, Işığında İstikbal" olarak kararlaştırılan kongrede, 1607 delegenin oy kullanması bekleniyor. Kongrede ayrıca AKP'nin yeni şarkısının da tanıtılması ve kısa film gösteriminin yapılması planlanıyor.

YAPAY ZEKA DESTEĞİYLE SORULAR SORULDU

Teşkilat Başkanlığı öncülüğünde devam eden kongre çalışmaları kapsamında ilçe kongreleri tamamlanan illerde, "Ortak Akıl Toplantıları" düzenlendi. İlçelerdeki 400 bin delege ile Büyük Kongre delegelerine, parti siyasetine dair sorular yöneltildi. Delegelerin verdiği yanıtlar, yapay zeka desteğiyle yorumlandı.

Alınan yanıtlarla ortaya çıkacak anahtar kelimelerin, AKP'nin yeni dönem yol haritasının şekillenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

KABİNEDE HANGİ BAKANLAR DEĞİŞECEK?

Kongre sonrası ise Erdoğan'ın kabinede büyük değişikliğe gideceği ileri sürüldü. SÖZCÜ TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal da son kulis bilgilerini canlı yayında paylaştı.

BU 3 BAKAN KALACAK

Erdoğan'ın kabinede sadece üç bakanı değiştirmeyeceğini ifade eden Portakal, "AKP ile ilgili şu kulis bilgisini vereyim. Biliyorsunuz 17 bakanlık var. Hafta sonu AKP'nin büyük kongresi var. Kabinede 3 isim yerini koruyacak. Murat Kurum, Hakan Fidan ve Mehmet Şimşek'in kalacağı diğer 14 bakanın ise değişeceği söyleniyor. Bu bir iddia, ben de bunu sizinle paylaşmak istedim" dedi.