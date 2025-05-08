Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koç, camiadaki muhalif kesimin istifa ve kongre çağrılarıyla ilgili konuştu. Koç'un "İstifa etmeyi doğru bulmuyorum" cümlesine, gazeteci Fatih Portakal'dan sert tepki geldi.

"PERİŞAN ETTİNİZ BENİ"

Sözcü TV Ana Haber Bülteni'nde konuşan Portakal, "Ali Bey rezil ettiniz takımı. Bir taraftar olarak perişan ettiniz beni" dedi.

Ali Koç'a TÜPRAŞ işçilerinin yürüyüşünü hatırlatan Portakal, "Siz gidin TÜPRAŞ işçileriyle ilgilenin. Başkalarına fırsat tanıyın" diyerek istifa çağrısında bulundu.

Portakal'ın sözleri şöyle:

"NE ZAMAN GİTMEYİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"

"Ali Koç istifa etmeyi doğru bulmuyorum diyor. Ali Bey rezil ettiniz takımı. Bir taraftar olarak perişan ettiniz beni. Hala daha o koltukta oturacağım diyorsunuz… İster Cumhurbaşkanlığı koltuğu olsun ister muhalefet koltuğu olsun ister Fenerbahçe başkanlığı koltuğu olsun gelen oturuyor. Pazara kadar değil mezara kadar diye bir cümlesi var. Ne zaman gitmeyi düşünüyorsunuz? Takım başarısız ve rezil ediyorsunuz. Bakın Tüpraş işçileri yürüyor gidin siz Tüpraş işçileriyle ilgilenin. Başkalarına fırsat tanıyın."