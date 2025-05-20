Fenerbahçe'nin sezonu yine kupasız tamamlaması kongre seslerinin artık yüksek sesle dile getirilmesine neden oldu. Sarı lacivertli camia başkan Ali Koç ve yönetimine karşı tepkisini sürdürürken SÖZCÜ TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal da Fenerbahçe taraftarının sesi oldu.

Portakal Sözcü TV'deki Ana Haber bülteninde şu ifadeleri kullandı:

''Ali Bey, sizin ailenizin şirketinde böyle bir yönetim gösterseniz başarı hedefi olarak, Koç Holding'de tutulmazsınız. Fenerbahçe, Koç Holding'den çok daha büyük bir marka. Fenerbahçe ya Fenerbahçe! Çok şeyler yapmış olabilirsiniz ama futbolda şampiyonluk bekleyen bir taraftar kitlesi var. Yıllardır da bu takım şampiyonluğu elde edemedi. 7 yıldır görevdesiniz.''

'BOŞ TRİBÜNLERE OYNAYACAKSIN'

''Belki de 'yapan gelsin demek' gerekiyor. Herkes koltuğa bir oturuyor yapışıyor ya! Başarısızsın kardeşim, başarısızsın. Bu kadar net bitti! Seneye belki de boş tribünlere oynayacaksın, insanlar kombine alacaklar yine. Ben mesela alacağım ama gitmeyeceğim maça. Fenerbahçe için alacağım ama gitmeyeceğim belki de maça. Çünkü o heyecanı bırakmadınız ya! İnsan bir aynaya bakar, Fenerbahçe Kulübü'nden bahsediyoruz. Üzülüyorum.









