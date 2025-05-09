SÖZCÜ TV'de Ana Haber sunucusu Fatih Portakal terör örgütü PKK'nın kongresini toplamasıyla ilgili gündemi değerlendirdi.

'Süreç sırlarda dolu' diyen Portakal şu ifadeleri kullandı:

'ÇOK SIR VAR'

"- Yarın devamı gelecek tabi 'ama'lı bir cümle duyacağız. Öcalan'ın başkanlık etmesini istiyorlardı. Fiziki olarak bulunmasını istiyorlardı. Fiziki olarak mümkün olmadı ne var ki telefon veya video olma ihtimali yüksek. Biz tabi bunu bilemeyiz. Çünkü süreç sırlarla dolu çok sır var diyoruz ya. Evet çok sır var. Ya telefonla bağlandı ya da görüntü ile bağlanmış olabilir. Bu yapılmıştır diye tahmin ediyorum. Böyle iddialar da var ama tabi sağlıklı bilgisi resmi açıklama ile bilinebilir."

'YA MEKTUP YA VİDEO'

"- İkinci paragrafta şöyle bir cümle var. 'Önder APO kongreye sunduğu perspektif ve önerileri değerlendirdi' Bakın kongreye sunduğu diyor. Yani ya bir mektup gitti sunduğu dediğine göre belki bir sunum yaptı. Görüntülü olarak yani. Tabi kimse açıklamayacak bize ve bu da sır olarak kalacak. Sağlıklı mı işliyor. Sağlıklı işlemiyor."

'DEVLET BEYİN 40 YILDIR AKLI NEREDEYDİ?'

"- Umarım çözüm süreci gerçekleşir ve silahlar sunar. Celal Adan demiş, " Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde" diye peki sormak lazım, ya 40 yıldır aklı neredeydi Devlet Bey'in? APO teslim edildiğinde koalisyonda o da vardı. O zaman niye böyle teklifler sunmadı? Samsun meydanında urgan atıldığını da biliyoruz. Ne oldu?"

'SÜREÇ SAĞLIKLI İŞLEMİYOR BİLGİLENDİRİLMİYORUZ'

"- Tabi geçmiş değil gelecek önemli. insanlar öldürülmeyecek şehit olmayacak ama süreç sağlıklı işlemiyor. Bilgilendirilmiyoruz. PKK silah bırakacak mı, silahları gömecek mi, teslim mi edecek? Peki ne karşılığında. O kadar çok soru var ki. Yarın yapılacak açıklamada belki yarından da yakın olabilir. Biz yarın muhtemelen 'ama'lı cümleler de duyacağız. Çok değil 24 saat içerisinde görme ihtimalimiz var. Keşke toplumla da paylaşabilseniz."