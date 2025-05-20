TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katıldığı bir programda MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından başlatılan ve Terörsüz Türkiye adı verilen süreçle ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Kurtulmuş, konuşmasında "Bu aziz milletin evlatlarının önünde iki yol vardı. Ya biz de sarı öküz gibi sıranın bizi gelmesini bekleyeceğiz ya da Türkler Kürtler bir araya gelip bu emperyalist projeyi ters yüz edecektik." dedi.

"İŞİN ASLI BELLİ OLDU"

SÖZCÜ TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Kurtulmuş'un bu sözlerine tepki gösterdi. Portakal'dan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin ülkeleri bölen bir aktör olduğunu da söylüyor sayın meclis başkanı. 'Böyle bir bölünme tehlikesi olmasaydı zaten biz terörle mücadele ederdik' diyor. Bu bence çift yüzlülük. Şimdiki durumda en sonunda ağızlarındaki baklayı çıkardılar. Ya bölünecektik ya bütünleşecektik. Bu yüzden yapıyorlar bölünme korkusundan dolayı yani ABD her yeri böldü bizim burayı da bölecek. Böyle söyleyin ya. Biz bilelim bu şekilde olduğunu yoksa terörle alakası yok bunun. Terörü bitirelim kardeşlik ruhu falan."

"Tabi ki ben ülkemin bölünmesini istemem. Tabi ki ben üniter yapıya, ulus devlete halel gelsin istemem. En azından doğru niyeti öğrenmek önemli. Aylardır saklıyordunuz beyefendinin dudaklarından dökülüverdi. Aslında neymiş öğrenmiş olduk."