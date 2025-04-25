Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı bir televizyon programında söylediği yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Programda aile yapısına dair görüşlerini paylaşan Memişoğlu, aile kavramının temelinde çocuk olduğunu belirterek "Aile yapısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir toplumun temeli ailedir. Eğer çocuğunuz yoksa sadece karı koca oluyorsunuz, aile olamıyorsunuz" dedi.

SÖZCÜ TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal canlı yayında Bakan Memişoğlu'na çok sert tepki gösterdi.

"HADSİZLİK"

"Bir sağlık bakanı bunu neden söyler. Düzgün cümleleri neden kurmadan söyler. Onu kendisine sormak lazım. Nüfusumuz azalıyor çocuğa ihtiyacımız var çocuk yapın aileler diyor. Aile yılı ya bu sene. Ama şöyle bir cümlesi var. Çocuğunuz yoksa sadece karı koca oluyorsunuz aile olmıyorsunuz. Herhalde tek bu yazılması gerekir. Hadsiz."

"SİZ İŞİNİZİ YAPIN MİLLETİN YATAK ODASINA GİRMEYİN"

"Böyle sığ bir zihniyetten bahsediyoruz. Tıp alanında başarılı olabilir ama sığ kendisi. Kemal Bey siz insanları üzdüğünüzün farkında değilsiniz. ne hadsiz ne densizlik ya. Sen daha işini doğru düzgün yapamıyorsun. Yenidoğan bebekleri koruyamıyorsun. Hala daha o koltukta oturuyorsun. Sonra bana akıl vermeye kalkıyorsun. Sen aklını kendine sakla. Bana akıl verme. Siz sağlıkla ilgili problemleri çözün. İnsanlar 2027 yılına randevu alıyor. Siz önce bunları çözün sonra ne konuşacaksanız konuşun. Bir de milletin yatak odası muhabbetlerine falan girmeyin. Ayıp çok ayıp."