Marmara Denizi'ndeki 6,2 büyüklüğündeki deprem kentte büyük bir paniğe neden oldu; ulaşımın durma noktasına geldi, iletişimde sorun yaşandı ve toplanma alanlarının azlığı dikkat çekti.

Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal da 6,2'lik dehşet verici depremi yorumladı.

Hükümete, yetkililere ve sisteme sert eleştirilerde bulunan Portakal, "Allah korusun, büyük bir afet yaşamadık. Ama böyle bir gerçekliğin içinde yaşıyoruz: Kent işlemedi. Kendi gözlerimle gördüm bunu. Kendimi inkar etmeyeceğim" dedi.

Portakal şöyle devam etti:

"*Ve tabii ki ister istemez insanlar evlerine girmeye de korkuyorlar. Düşünsenize, Japonya’da deprem olduğunda “evinizden çıkmayın” diyorlar. Bizimkiler deprem olduğunda “güvenli yerlere gidin” diyorlar, binanıza güvenmiyorsanız. Ve diken üstünde yaşamaya devam ediyorlar...

"Ben sorayım, sizler de cevaplayın: Oturduğunuz binaya güveniyor musunuz? Fay hatları üzerindeyiz.

*Bina stoğumuz ve ülkedeki denetimsizlik de belli. Ülkedeki kafa yapısı da belli: Hatay örneği, Kahramanmaraş’ta olduğu gibi...

*2023’ün 6 Şubat’ında Hatay’da söz verilenleri, bizi yönetenlerin ağzından çıkan cümleleri biliyorsunuz. Onlar yine tekrar ediliyor zaten. Aradan geçen iki yılda da hiçbir şey yapılmadığı ortada. Bakın, hiçbir şey diyorum. Yapılsa, zaten 6,2’lik bir depremde kent felç olmazdı.

*Köpürmemek için kendimi zor tutuyorum. Köpürmemek için kendimi zor tutuyorum bu ekranda."