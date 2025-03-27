İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında yapılan yayınlarla ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan ceza yağdı. SÖZCÜ TV'ye 10 gün ekran karartma cezası verildi. RTÜK'ün oy çokluğuyla verdiği ceza sonrası SÖZCÜ TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Bu düzenin böyle devam etmeyeceğini vurgulayan Portakal şu ifadeleri kullandı;

"ŞU DÖNEMKİ KADAR HİÇBİR DÖNEM YAŞAMADIK"

*İdare mahkemesi 10 günlük cezayı iptal edelim derse ben şaşarım... Susturabileceklerini sanıyorlar, bir yere kadar yapabilirler, bu düzenin böyle devam edeceğini mi sanıyorlar...

*2002 yılında iktidara geldiler. 2002'den 2010'a kadar muhabir olarak iktidarı izledim. O süreçten sonra da sabah haberleri ve ağırlıklı olarak ana haber sunuyorum. Çok stresli, gergin günler yaşadık ama şu dönemki kadar hiçbir dönem yaşamadık. Baskıdan bahsediyorum, bugünden bahsediyorum.

*İnsanlara zulmederken illa kırbaçlamak zorunda değilsiniz, fiziksel zulmün yanında psikolojik zulümden de bahsediyoruz.

"ARTIK HİÇBİR SINIRLARI YOK..."

*Düşündükleri mantık şu; siyasiyi alalım içeri atalım, buluruz, oluştururuz bir suç, yaparız sıkıntı yok. Güç bizde, kolluk bizde, hukuk da bizde...

*Medyaya ceza verelim olmuyorsa korkutalım olmuyorsa para cezasıyla başlayalım ekran karartmaya kadar gidelim, lisans iptaline kadar gidelim artık hiçbir sınırları yok. Yapma gücü olduğu için zaten bunu yapıyorlar ama bu karanlık da geçer...

*Şimdi böyle konuşunca 'halkı kin ve düşmanlığa sevk ediyorsunuz' diyorlar. Hayır, ben kendi fikrimi paylaşıyorum, sizinle aynı fikirde olmak zorunda değilim...

HALİDE EDİP'İN O SÖZLERİNİ HATIRLATTI

*Halide Edip Adıvar bakın en zor zamanlarda ne demiş; 'Gece en karanlık ve ebedi göründüğü zaman gün ışığı en yakındır. Her gecenin bir sabahı vardır.'

*Onların unuttukları, o gecenin hep süreceği yönünde, hayır beyler sürmeyecek karanlık. Ya siz değişeceksiniz ya da bir gün bu koltukları bırakacaksınız...

*Demokrasi diyorsunuz hoşgörünüz yok, demokrasi diyorsunuz; çok ses değil tek ses... Nasıl bir ülkede yaşıyoruz biz? Bu halkı demokrasi diye kandırmaya çalışıyorsunuz. Bu sözleri de şimdi kayıt altına alınıyorsunuz ama kayıt alırken kaydın başındaki arkadaş elini vicdanına koy.

*Elini vicdanına koyduğun zaman 'bu adamın da haklı olduğu yerler var' dediğini duyar gibiyim. Ve bunu da daha sonra RTÜK Başkanına izletin lütfen olur mu? Biraz merhamet, o kadar...