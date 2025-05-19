İktidar medyasından Akşam Gazetesi'nin İBB Soruşturması kapsamında belediyeden para aldıklarını iddia ettiği gazetecilerden çok sert bir yalanlama yapıldı.

Türkiye'nin yakından tanıdığı gazeteci Ruşen Çakır, Barış Pehlivan, Yavuz Oğhan, Nevşin Mengü ve Bahar Feyzan, İBB soruşturmalarında ismi geçen Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un yardımcısı Emrah Bağdatlı tarafından 'finanse edildiği' iddialarına gazetecilerden çok sert bir tepki geldi.

SÖZCÜ TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal dedikodu iddianamesi diyerek tepki gösterdi.

'DEDİKODU İDDİANAMESİ Mİ HAZIRLAYACAKSINIZ'

Portakal şu ifadeleri kullandı:

"Çoğunu tanırım ve yapmamışlardır diye düşünüyorum. Bir düğmeye basılmışçasına bazı gazetecilerin para aldığı iddia edildi. Tabi onlar da açıklama yaptılar.

Gazetecilikte Ergenekon zamanlarını hatırlatıyor. Hedef göstermeler, itibar suikastı yapmalar. Belgeyi koyacaksın arkadaş. Dedikodu iddianamesini hazırlayacaksınız. Bir telefon konuşması neyi ispatlayabilir. Ayrıca konuşabilir. Ben de Ekrem İmamoğlu ile seçildikten sonra tebrik ettim. Üniversiteden arkadaşım. Yani adam konuşabilir bundan ne var. Yandaş gazetecilere baktığımızda hepsine ilerde almak gerekir. Gel bakalım neden uçağa bindin neden o bakanla görüştün. Dedikodu ile dönen bir sistemden bahsediyoruz. Acaba nasıl bir iddianame çıkacak karşımıza onu zamanla göreceğiz."