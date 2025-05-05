Bahar Aksu'nun vahşice katledilmesinin ardından kadınlar tepkilerini gösteriyor. Saat 19.00'da Pangaltı metro çıkışında bir araya gelen kadınlar yürüyüş gerçekleştirdi.

Sözcü Muhabiri Meral Danyıldız kadınların yürüyüş yaptığı Pangaltı'dan canlı yayınla eylemi aktardı.

ŞİŞLİ'DE POLİS ABLUKASI

Sözcü Muhabiri Meral Danyıldız yürüyüşü şu ifadelerle anlattı:

"Yürüyüş başladı. Bugün Şişli'ye yolu düşenler binlerce polis göreceksiniz ancak bunun nedeni Bahar Aksu değil. bahar aksu için bir araya gelen kadınlar. Bugün kadınlar buraya bir çağrıda bulundu. Dediler ki, 'Bugün erkekler tarafından öldürülen Bahar Aksu için yürüyeceğiz' dediler. Pangaltı metro çıkışında buluştular. Şu anda Bahar Aksu'nun öldürüldüğü noktaya yürüyüşe başladılar."

"TEMEL TALEP 6284 VE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ"

"Buradaki en temel talep 6284'ün uygulanması ve İstanbul Sözleşmesinin yeniden yürürlüğe konulması. Çünkü İstanbul Sözleşmesinden çekildiğinden bu yana binlerce kadın katledilmeye devam etti. Bugün kadınların tepkisi buna. Özellikler İstanbul Sözleşmesi 6284'ün uygulanması için bugün Şişli'den kadınlar seslerini yükseltiyorlar. Umarım yarın bizler de başka bir ilçede olmayız"

SÖZCÜ TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal canlı yayında cinayete tepkisini 'İnsanlarımızı koruyamıyorsunuz' diyerek gösterdi.

"ÜLKEDE ŞİDDET SARMALI VAR"

"Ülke hukuk devleti olsa ülkede gerçekten kanunlar ve denetim asla bu insanlar bunu yapamaz. Cezalandırılmaktan korkar, cezanın verileceğinden korkar. Peki İstanbul Sözleşmesi bu yüzden belki de önemliydi. Koruyamıyorsunuz insanlarımızı. Ülkede bir şiddet sarmalı var. Öldürme merakı var ve bunu gördükçe de zaten ülkemiz sıkıntılarda bulunuyor. Kadınlar Bahar Aksu için Pangaltı metro çıkışında toplandılar."