AKP 31 Mart'ta kaybettiği Gaziosmanpaşa Belediyesi'ni dün başvekili seçimiyle geri aldı. Dün makamda fotoğraf veren ve neşeli halleriyle dikkat çeken AKP'li Eray Karadeniz seçilmiş başkan gibi sokağa çıktı, esnafı ziyaret etti.

SÖZCÜ TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal canlı yayında Gaziosmanpaşa'da yaşananlara ateş püskürdü.

'BEN KABUL EDEMEZDİM BÖYLE BİR ŞEYİ'

"Adam büyük bir gururla dolaşıyor yahu. Ben olsam çıkamam insan içine. Kabul etmem zaten öyle bir şeyi. Eray Bey de nasıl kabul etti anlamak mümkün değil. Hak etmiyorsun ki ve seni kullanıyorlar Eray Bey farkında değilsin. Belki farkındasın ama hep bu iktidarın süreceğini düşünüyorsun."

'BİR DE PAZARA ÇIKSINLAR GÖRELİM'

"Bu günler yazılacak sevgili kardeşim, o zaman senin ismin de yazılacak. Bu sokağa çıkışlar da yani büyük ihtimal senaryo onlar. Bir de pazara çıksınlar görelim. Gerçi ona da bir senaryo ayarlarlar."

'DÜNYADAN HABERİ YOK'

"Burada tabi Ayşe Hanıma bakınca umarım AKP'li vekiller Ayşe Hanım gibi değildir. Hanımefendinin dünyadan haberi yok. Olan bitenden. Bir meclis üyesi diyor ki nasıl yönetildiğimiz ortada. Eğer böyleyse AKP'li vekiller vay ülkenin haline. Belki de böyle olduğu için itiraz etmiyorsunuz olan bitene. Kadının dünyadan haberi yok. Benim vergimle maaş alıyor. Yazık"