İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz günlerde İBB'ye yolladığı yeni talimatla İmamoğlu'nun fotoğraf, video ve sesini barındıran içeriklerin metro, metrobüs, otobüs ve vapurlarda kullanılmasına yasak getirdi.

SÖZCÜ TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal savcılığın kararına ateş püskürdü.

"HUKUK AYAKLAR ALTINA ALINIYOR"

"Ortada bir iddia var. Bu hukuk sisteminde tabii bunu söylemek gerekiyor. Böyle bir sistem içerisinde gözatılar yapıldı. Daha iddianame yok. Suçlu değiller henüz ama şimdiden diyor ki 'Savcılık İmamoğlu ve belediye başkanlarının Beylikdüzü, Şişli vesaire fotoğraflarını kaldıracaksın. Seslerini de kısacaksın.' Hani masumiyet karinesi bu nasıl bir gaddarlıktır ya. Hukuk ayaklar altına alınıyor."

"İBB HAZİRAN'DA KİTLENİR"

"Zaten hukuk kalmadı da adamına göre muamele yapıldığını herkes biliyor. Bunu nasıl açıklarsınız hukuk insanları. Soruyorum size. Böyle giderse Haziran ayında İBB kilitlenir. Çalışamaz hale gelecek belki de. Hangi bürokrata kabul ettireceksiniz. Amaç belki de o, belki değil amaç bu. Burada hukuksuzluk var buna bir şeyler söylemek gerekiyor. He söylüyorsun hiçbir şey değişmiyor tabi ki."