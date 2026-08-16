Süleymancıların kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu, 27. Dönem AKP Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, Ümraniye'de düzenlenen operasyonun ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Denizolgun, uzun süredir yaptığı paylaşımlarda Süleymancılar yapılanmasının yönetimini ve Alihan Kuriş liderliğindeki yapıyı eleştirdiğini belirtti.

Denizolgun, "Sildiğim veya doğru çıkmayan, tek bir paylaşımım dahi yok" ifadelerini kullandı.

ÜST YÖNETİME AĞIR SUÇLAMALAR

Akrabaları aleyhine dahi olsa doğruyu ve hakikati söylemeye çalıştığını ifade eden Denizolgun, yapılanmanın üst yönetimini çeşitli suçlamalarla hedef aldı.

"Suçun niteliği; çıkar amaçlı suç örgütü olduğu için, buradaki hedef cemaat tabanımız ve kurslarımız değildir" diyen Denizolgun, hedefte yapılanmanın yönetim kadrosunun bulunduğunu öne sürdü.

MERKEZİ ELE GEÇİRMEYE Mİ ÇALIŞIYOR?

Denizolgun, cuma günü Ümraniye Merkez Kursu’nu ele geçirmeye ve zorla cuma namazı kıldırmaya çalıştığı, ardından çevik kuvvet ekiplerinin müdahale ettiği yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İddiaları "asılsız ve maksatlı" olarak nitelendiren Denizolgun, olayın yaşandığı gün babası ve AKP’nin kurucularından Mehmet Beyazıt Denizolgun ile partinin 25’inci kuruluş yıl dönümü programına katılmak üzere Ankara’da bulunduğunu söyledi.

Operasyonun ardından cemaat içinde Alihan Kuriş yönetimiyle Denizolgun ailesi arasındaki uzun süredir devam eden liderlik ve yönetim mücadelesi de yeniden tartışılmaya başlandı.