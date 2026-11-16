Osmanlı mutfağının dikkat çeken yemeklerinden Mutancana, et ve meyvenin alışılmışın dışındaki uyumuyla öne çıkıyor. 15. ve 16. yüzyıllardan itibaren Trakya yöresinde yapıldığı belirtilen yemek, zamanla saray mutfağının da önemli lezzetleri arasına girdi.

Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği yemeklerden biri olarak anılan Mutancana, özellikle kuzu eti, kuru kayısı, kuru incir, üzüm, erik ve bademle hazırlanıyor. Bal ve tarçınla zenginleştirilen tarif, tatlı ve tuzlu lezzetleri aynı tabakta buluşturuyor.

MUTANCANA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4-6 kişilik Mutancana tarifi için gerekli malzemeler şöyle:

500 gram kuşbaşı kuzu eti

1 avuç badem

5-6 adet kuru incir

5-6 adet kuru kayısı

1 avuç kuru üzüm

3-4 adet kuru mürdüm eriği

1 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı tarçın

6-7 adet arpacık soğan

2 diş sarımsak

Tuz

Tereyağı

Et suyu

MUTANCANA NASIL YAPILIR?

Öncelikle arpacık soğanları ve sarımsakları doğrayın. Bir tencerede tereyağını eritip soğan ve sarımsakları pembeleşinceye kadar kavurun.

Ardından kuşbaşı doğranmış kuzu etlerini tencereye ekleyin. Etler suyunu salıp çekene kadar kavurma işlemine devam edin. Daha sonra bir miktar et suyu ilave ederek etlerin yumuşamasını bekleyin.

Etler pişmeye başladığında kuru incir, kayısı, üzüm, mürdüm eriği ve bademleri tencereye ekleyin. Son olarak bal, tarçın ve tuzu ilave ederek bütün malzemeleri karıştırın.

Yemeği kısık ateşte, etler iyice yumuşayıp malzemeler birbirinin lezzetini alana kadar pişirin. Hazırladığınız Mutancana'yı sıcak olarak servis edebilirsiniz.