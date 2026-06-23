TFF 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Amedspor'un bayrağı, bugün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı. Amedspor tarafından yapılan başvurunun ardından, İstanbul Boğazı'ndaki köprülerden birine kulüp bayrağının asılması talebine olumlu yanıt verildi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kulübe gönderdiği yazıda, Süper Lig'e yükselme başarısının kutlanması amacıyla bayrağın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asılmasının uygun görüldüğü belirtildi. Yazıda, Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenecek tarihte kulüp bayrağının iki gün süreyle köprüde kalabileceği ifade edildi. Ayrıca bayrağın ölçüleri, bağlantı şekli, asılma ve sökülme işlemlerinin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütülmesi ve gerekli trafik güvenliği tedbirlerinin alınması şart koşuldu. POLİS EKİPLERİ NÖBET TUTTU FSM Köprüsü’ne asılan Amedspor bayrağının indirilmemesi için polis ekiplerinin bölgede görevlendirildiği bildirildi. Ekiplerin, gece boyunca köprü çevresinde nöbet tuttuğu belirtildi.

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