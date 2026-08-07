Olay, 4 Ağustos Salı günü saat 02.30 sıralarında Fatih Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak’ta meydana geldi. Sosyal medya üzerinden bilinmeyen bir nedenle tartışan iki grup, barışmak amacıyla buluşmak için randevulaştı. Buluşma sırasında yeniden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ BIÇAKLANDI

Çıkan kavgada Ali Anzo (19) ile Ali Hilal bıçakla yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Anzo, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmada olaya karıştıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerden 5’i Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından, Bassam A. (20), Mahmut Nasır H. (18) ve Halıd A. (21) ise Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.